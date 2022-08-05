https://tr.sputniknews.com/20220805/cocuklar-atesle-oynadi-bugday-tarlasini-yakti-20-donum-kule-dondu-1059564699.html
Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü
Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü
Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı. 20 dönümlük tarla alev alev yanarken yangın... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T22:07+0300
2022-08-05T22:07+0300
2022-08-05T22:07+0300
türkiye
yangın
erzurum
buğday
tarla
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Erzurum Dadaşkent yolu üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. İddiaya göre, küçük yaşta çocukların ateşle oynadığı sırada tarladaki buğdaylar alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlasının 20 dönümü kül oldu. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html
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yangın, erzurum, buğday, tarla
Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü
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Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı. 20 dönümlük tarla alev alev yanarken yangın kontrol altına alındı.
Erzurum Dadaşkent yolu üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. İddiaya göre, küçük yaşta çocukların ateşle oynadığı sırada tarladaki buğdaylar alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlasının 20 dönümü kül oldu.
Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.