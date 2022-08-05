https://tr.sputniknews.com/20220805/cocuklar-atesle-oynadi-bugday-tarlasini-yakti-20-donum-kule-dondu-1059564699.html

Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü

Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü

Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı. 20 dönümlük tarla alev alev yanarken yangın... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T22:07+0300

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türkiye

yangın

erzurum

buğday

tarla

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Erzurum Dadaşkent yolu üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. İddiaya göre, küçük yaşta çocukların ateşle oynadığı sırada tarladaki buğdaylar alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlasının 20 dönümü kül oldu. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html

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