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Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü
Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü
Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı. 20 dönümlük tarla alev alev yanarken yangın... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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yangın
erzurum
buğday
tarla
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Erzurum Dadaşkent yolu üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. İddiaya göre, küçük yaşta çocukların ateşle oynadığı sırada tarladaki buğdaylar alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlasının 20 dönümü kül oldu. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html
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yangın, erzurum, buğday, tarla

Çocuklar ateşle oynadı, buğday tarlasını yaktı: 20 dönüm küle döndü

22:07 05.08.2022
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - M. ERTUĞRUL POLAT-AW683686Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı.
Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - M. ERTUĞRUL POLAT-AW683686
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Erzurum'da küçük yaştaki çocukların tarım arazisinde ateşle oyun oynadığı esnada tarladaki buğdaylar alev aldı. 20 dönümlük tarla alev alev yanarken yangın kontrol altına alındı.
Erzurum Dadaşkent yolu üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. İddiaya göre, küçük yaşta çocukların ateşle oynadığı sırada tarladaki buğdaylar alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlasının 20 dönümü kül oldu.

Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
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