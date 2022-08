https://tr.sputniknews.com/20220805/datcada-2-organizator-ve-56-kacak-gocmen-yakalandi-1059568442.html

Datça'da 2 organizatör ve 56 kaçak göçmen yakalandı



Muğla'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 56 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Kalemlik Burnu açıklarında, dün can salları içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, dört ayrı can salı içinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler ile birlikte can salı içerisinde bulunan 2 Türk vatandaşı organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapma suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli M.C.E ve B.T. tutuklanarak, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

