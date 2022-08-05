https://tr.sputniknews.com/20220805/ddk-baskanindan-kpss-aciklamasi-sureci-bulandirmaya-calisanlara-itibar-etmeyin-1059537841.html

DDK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyin

DDK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyin

KPSS soruşturmasıyla ilgili açıklama yapan DDK Başkanı Yunus Arıncı, bazı asılsız haberler paylaşıldığını belirterek, ''Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T11:44+0300

2022-08-05T11:44+0300

2022-08-05T11:45+0300

kpss

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Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürecine ilişkin açıklama yapan DDK Başkanı Arıncı, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Soruşturmada son durumKPSS’deki sızıntı ile ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.İddiaların gündeminde yer alan Yediiklim Yayınevi’nin dershane ve matbaasında yapılan baskında dijital materyaller ile soru ve deneme kitapçıklarına el konuldu. Kurumdaki bilgisayarların imajları ve çalışanların kurumsal mailleriyle yaptıkları yazışmaları da incelenmek üzere alındı.Yediiklim Yayınevi’nde eğitim alarak KPSS’e giren öğrencilerin cevap anahtarları inceleniyor.KPSS iptal edildiSoruşturma başlatılmasının ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine atanan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dün bir açıklama yaparak tüm oturumların Iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, sınavda adaylara sorulan soruların bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:“Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlattı.""Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022’de yapılan KPSS oturumları iptal edildi hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelendi. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül’de başlayacak."

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