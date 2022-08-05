https://tr.sputniknews.com/20220805/devrim-muhafizlari-hizbullahin-elinde-israile-cehennem-kapisini-acacak-100-binden-fazla-fuze-var-1059527294.html
Devrim Muhafızları: Hizbullah'ın elinde İsrail’e cehennem kapısını açacak 100 binden fazla füze var
Devrim Muhafızları: Hizbullah'ın elinde İsrail’e cehennem kapısını açacak 100 binden fazla füze var
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, "Lübnan Hizbullahı'nın yüz binden fazla füzesi var, İsrail'e cehennemin kapılarını açmaya hazır"... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T00:59+0300
2022-08-05T00:59+0300
2022-08-05T01:02+0300
dünya
hizbullah
iran
abd
devrim muhafızları ordusu
hüseyin selami
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Lübnan Hizbullahı'nın elinde 100 binden fazla füzenin bulunduğunu belirterek, İsrail’e uyarıda bulundu. 'ABD bölgeyi terk etmek için çantalarını toplamaya başladı'İran bil-arabi sitesinin aktardığı habere göre, Selami, ABD'nin bölgeyi terk etmeye hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:ABD tarafından uygulanan yaptırımların da işe yaramadığını vurgulayan Selami, "Amerikalılar İran'ı yaptırım uygulayarak felç edebileceklerini düşündüler. Ancak ülke bu yaptırımları aştı" diye ekledi.Komutan Selami, konuşmasının devamında "Lübnan Hizbullahı'nın yüz binden fazla füzesi var, İsrail'e cehennemin kapılarını açmaya hazır" dedi.
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hizbullah, iran, abd, devrim muhafızları ordusu, hüseyin selami
Devrim Muhafızları: Hizbullah'ın elinde İsrail’e cehennem kapısını açacak 100 binden fazla füze var
00:59 05.08.2022 (güncellendi: 01:02 05.08.2022) Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, "Lübnan Hizbullahı'nın yüz binden fazla füzesi var, İsrail'e cehennemin kapılarını açmaya hazır" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Lübnan Hizbullahı'nın elinde 100 binden fazla füzenin bulunduğunu belirterek, İsrail’e uyarıda bulundu.
'ABD bölgeyi terk etmek için çantalarını toplamaya başladı'
İran bil-arabi sitesinin aktardığı habere göre, Selami, ABD'nin bölgeyi terk etmeye hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Düşman İran'a karşı herhangi bir askeri harekat başlatmak için çıkmazda. ABD bölgeyi terk etmek için çantalarını toplamaya başladı ve artık bize maksimum baskı uygulayamıyor.
ABD tarafından uygulanan yaptırımların da işe yaramadığını vurgulayan Selami, "Amerikalılar İran'ı yaptırım uygulayarak felç edebileceklerini düşündüler. Ancak ülke bu yaptırımları aştı" diye ekledi.
Komutan Selami, konuşmasının devamında "Lübnan Hizbullahı'nın yüz binden fazla füzesi var, İsrail'e cehennemin kapılarını açmaya hazır" dedi.