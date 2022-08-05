https://tr.sputniknews.com/20220805/devrim-muhafizlari-hizbullahin-elinde-israile-cehennem-kapisini-acacak-100-binden-fazla-fuze-var-1059527294.html

Devrim Muhafızları: Hizbullah'ın elinde İsrail’e cehennem kapısını açacak 100 binden fazla füze var

Devrim Muhafızları: Hizbullah'ın elinde İsrail’e cehennem kapısını açacak 100 binden fazla füze var

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, "Lübnan Hizbullahı'nın yüz binden fazla füzesi var, İsrail'e cehennemin kapılarını açmaya hazır"... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T00:59+0300

2022-08-05T00:59+0300

2022-08-05T01:02+0300

dünya

hizbullah

iran

abd

devrim muhafızları ordusu

hüseyin selami

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Lübnan Hizbullahı'nın elinde 100 binden fazla füzenin bulunduğunu belirterek, İsrail’e uyarıda bulundu. 'ABD bölgeyi terk etmek için çantalarını toplamaya başladı'İran bil-arabi sitesinin aktardığı habere göre, Selami, ABD'nin bölgeyi terk etmeye hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:ABD tarafından uygulanan yaptırımların da işe yaramadığını vurgulayan Selami, "Amerikalılar İran'ı yaptırım uygulayarak felç edebileceklerini düşündüler. Ancak ülke bu yaptırımları aştı" diye ekledi.Komutan Selami, konuşmasının devamında "Lübnan Hizbullahı'nın yüz binden fazla füzesi var, İsrail'e cehennemin kapılarını açmaya hazır" dedi.

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hizbullah, iran, abd, devrim muhafızları ordusu, hüseyin selami