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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrafın her çeşidi haramdır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrafın her çeşidi haramdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Güzel ahlaka katkı sağlayan faaliyetlerden birisi de izciliktir. İsrafın her çeşidi haramdır. Bu yüzden diyoruz ki sıfır... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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izci
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Erbaş, Konya Kent Ormanı'nda düzenlenen ve 17 ülkeden 1.834 izcinin katıldığı İslam İzcileri Dostluk Kampı'nı ziyaret etti.Burada gençlere seslenen Erbaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye İzcilik Federasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.'Sıfır atık, sıfır israf'Bunun için çeşitli vesileler olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:"İşte izcilikte buna bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel bir şekilde değerlendirmek de bizim görevimizdir. Sizleri bu programa katıldığınız için tebrik ediyorum. Anne ve babalarımızı tebrik ediyorum. Çünkü siz güzel ahlak peşinde koşan gençlersiniz. Güzel ahlaka katkı sağlayan faaliyetlerden birisi de izciliktir. Son olarak, israfın her çeşidi haramdır. Bu yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf. Helalle meşgul olalım, haramların her çeşidinden uzak duralım."
https://tr.sputniknews.com/20220712/diyanet-isleri-baskani-erbas-fitne-cikartilarak-kardesligimizin-zayiflatilmasina-musaade-edemeyiz-1058625198.html
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ali erbaş, izci, israf

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrafın her çeşidi haramdır

18:34 05.08.2022 (güncellendi: 18:35 05.08.2022)
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Güzel ahlaka katkı sağlayan faaliyetlerden birisi de izciliktir. İsrafın her çeşidi haramdır. Bu yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf. Helalle meşgul olalım, haramların her çeşidinden uzak duralım" dedi.
Erbaş, Konya Kent Ormanı'nda düzenlenen ve 17 ülkeden 1.834 izcinin katıldığı İslam İzcileri Dostluk Kampı'nı ziyaret etti.
Burada gençlere seslenen Erbaş, programın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye İzcilik Federasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'Sıfır atık, sıfır israf'

Bunun için çeşitli vesileler olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:
"İşte izcilikte buna bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel bir şekilde değerlendirmek de bizim görevimizdir. Sizleri bu programa katıldığınız için tebrik ediyorum. Anne ve babalarımızı tebrik ediyorum. Çünkü siz güzel ahlak peşinde koşan gençlersiniz. Güzel ahlaka katkı sağlayan faaliyetlerden birisi de izciliktir. Son olarak, israfın her çeşidi haramdır. Bu yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf. Helalle meşgul olalım, haramların her çeşidinden uzak duralım."
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