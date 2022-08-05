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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220805/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059533657.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL 18,35 civarında işlem görüyor. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T09:21+0300
2022-08-05T09:21+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
çeyrek altın
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Dolar/TL haftanın son işlem gününde yüksek seyrini koruyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94 seviyesinde hareket ediyor. Dolar çarşamba günü 18 seviyesini görerek 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.Euro/TL 18,35 civarında işlem görüyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 105,9 seeviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,68 gerileyerek 19 Temmuz'dan bu yana en keskin düşüşünü görmüştü.Piyasanın gözü ABD'dePiyasalar bugün ABD'den gelen veriyi takip edecek. Saat 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin geçen ay 250,000 kişinin iş sahibi olduğunu göstereceği tahmin ediliyor. Önceki ay bu veri, 372,000 yeni iş sahibi olduğuna işaret etmişti. ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda altın fiyatları bir ayın zirvesine yakın işlem görüyor.Altının ons fiyatı dün 1793 dolarla 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 1790 dolar sınırında seyreden altının onsu haftayı yüzde 1,5'lik kazançla kapatmaya hazırlanıyor.İç piyasada gram altın 1033 lira, çeyrek altın 1695, cumhuriyet altını 6 bin 977 dolardan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220804/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059488005.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:21 05.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL 18,35 civarında işlem görüyor.
Dolar/TL haftanın son işlem gününde yüksek seyrini koruyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94 seviyesinde hareket ediyor. Dolar çarşamba günü 18 seviyesini görerek 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı.

Euro/TL 18,35 civarında işlem görüyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 105,9 seeviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,68 gerileyerek 19 Temmuz'dan bu yana en keskin düşüşünü görmüştü.

Piyasanın gözü ABD'de

Piyasalar bugün ABD'den gelen veriyi takip edecek. Saat 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin geçen ay 250,000 kişinin iş sahibi olduğunu göstereceği tahmin ediliyor. Önceki ay bu veri, 372,000 yeni iş sahibi olduğuna işaret etmişti. ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları bir ayın zirvesine yakın işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün 1793 dolarla 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 1790 dolar sınırında seyreden altının onsu haftayı yüzde 1,5'lik kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

İç piyasada gram altın 1033 lira, çeyrek altın 1695, cumhuriyet altını 6 bin 977 dolardan işlem görüyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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