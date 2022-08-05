https://tr.sputniknews.com/20220805/dunya-sivaslilar-gunu-dolayisiyla-bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-1059564978.html

'Dünya Sivaslılar Günü' dolayısıyla bin 58 kişi aynı anda halay çekti

'Dünya Sivaslılar Günü' dolayısıyla bin 58 kişi aynı anda halay çekti

Sivas'ta 'Dünya Sivaslılar Günü' dolayısıyla düzenlenen Gardaşlık Festivali’nde bir araya gelen bin 58 kişi, dünyanın en uzun halay halkalarından birini... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T22:14+0300

2022-08-05T22:14+0300

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Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Gardaşlık Festivali başladı. Festival çerçevesinde ilk etkinlik Gardaşlık yürüyüşü oldu. Sıcak havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, tarihi Sivas Garı’nda başlayıp tarihi Kent Meydanı'nda tamamlandı.Burada Gardaşlık Bildirgesi okundu. Bildirgenin okunmasının ardından bin 58 kişi bir araya gelerek dünyanın en uzun halay halkalarından birini oluşturdu. Ortaya çıkan renkli görüntüler havadan da drone ile görüntülendi. Ardından çok sayıda kişi gruplar halinde halay çekti.Vali Yılmaz Şimşek, festivalin gençlerde 'gardaşlık' kültürünün benimsenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Memnuniyetle görüyorum ki gerçekten Sivaslıların hemşerilik bilinci ve gardaşlık kültürü takdire şayandır. Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar bu kültürle birbirini bulup sarılabiliyorlar. Bu tüm Sivaslılar açısından gurur verici bir durumdur” dedi.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasına tüm Sivaslıların 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nü kutlayarak başladı.Bilgin, “Anadolu’nun merkezinde Selçuklu’ya başkentlik yapmış Osmanlı’nın emin şehri ve devletimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan, tarihi, doğal güzellikleri, kültürü ve yiğit insanları ile medeniyetler şehri olan Sivas’ımızda son 3 yıldır 5 Ağustos tarihini Dünya Sivaslılar Günü olarak kutluyoruz. Sivas’ı daha da yaşanılır bir şehir yapmak, halkımızı mutlu etmek için farklı etkinliklerle sizlerle bir aradayız. Klasik yöneticilik, klasik idarecilik ve klasik belediyecilik yapmayacağımızı hep söyledik. Şehrin beklentileri doğrultusunda hem alt yapı çalışmaları yapacağız, hem üst yapı çalışmaları yapacağız hem de bunlar kadar önemli olan şehrin tanıtımına yönelik faaliyetleri yapacağız dedim. Bu yönde birçok etkinlikte bir araya geldiğimiz gibi bugün de Gardaşlık Festivali'nde bir araya geldik” şeklinde konuştu.Sivas milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı etkinliği çok sayıda Sivaslı coşku içerisinde takip etti. Vali Yılmaz ve Başkan Bilgin de halkın arasına girip dünyanın en uzun halay halkasında yer alarak uzun süre halay çekti

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