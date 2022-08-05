Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da

© AABrezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado Dağı üzerinde yer alan Kurtarıcı İsa heykelini, 45 metre yükseklik ile geride bırakan Endonezya’daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri.
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© AA
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado Dağı üzerinde yer alan Kurtarıcı İsa heykelini, 45 metre yükseklik ile geride bırakan Endonezya’daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri.
© AAÜlkenin Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tana Toraja kentinde, 1700 metre yüksekliğindeki Buntu Burake tepesinin zirvesinde yer alan heykel, yoğun ilgi görüyor.
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© AA
Ülkenin Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tana Toraja kentinde, 1700 metre yüksekliğindeki Buntu Burake tepesinin zirvesinde yer alan heykel, yoğun ilgi görüyor.
© AADevasa çaptaki Hz. İsa heykeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Heykel için ilk çalışma 2013 yılında başladı. Halka açık yapılan bir yarışma sonrasında temeli 2014 yılında atılan heykel, 2015’te tamamlandı.
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© AA
Devasa çaptaki Hz. İsa heykeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Heykel için ilk çalışma 2013 yılında başladı. Halka açık yapılan bir yarışma sonrasında temeli 2014 yılında atılan heykel, 2015’te tamamlandı.
© AAYogyakartalı sanatçı Supriadi tarafından Hardo Wardoyo Suwarto'nun desteğiyle yapımına başlanan heykelin resmi açılışı ise 23 Aralık 2018'de gerçekleştirildi.
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© AA
Yogyakartalı sanatçı Supriadi tarafından Hardo Wardoyo Suwarto'nun desteğiyle yapımına başlanan heykelin resmi açılışı ise 23 Aralık 2018'de gerçekleştirildi.
© AATana Toraja turizmine direkt etki eden unsurlardan biri olan heykeli görmek için her yıl binlerce ziyaretçi bölgeye gidiyor.
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© AA
Tana Toraja turizmine direkt etki eden unsurlardan biri olan heykeli görmek için her yıl binlerce ziyaretçi bölgeye gidiyor.