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Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da
Yapımına 2013 yılında başlanan Endonezya'daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri olarak tarihe geçti. Heykeli görmek için her yıl binlerce... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da

16:18 05.08.2022
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Yapımına 2013 yılında başlanan Endonezya'daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri olarak tarihe geçti. Heykeli görmek için her yıl binlerce kişi bölgeyi ziyaret ediyor.
© AABrezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado Dağı üzerinde yer alan Kurtarıcı İsa heykelini, 45 metre yükseklik ile geride bırakan Endonezya’daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri.
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado Dağı üzerinde yer alan Kurtarıcı İsa heykelini, 45 metre yükseklik ile geride bırakan Endonezya’daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri.
© AAÜlkenin Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tana Toraja kentinde, 1700 metre yüksekliğindeki Buntu Burake tepesinin zirvesinde yer alan heykel, yoğun ilgi görüyor.
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ülkenin Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tana Toraja kentinde, 1700 metre yüksekliğindeki Buntu Burake tepesinin zirvesinde yer alan heykel, yoğun ilgi görüyor.
© AADevasa çaptaki Hz. İsa heykeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Heykel için ilk çalışma 2013 yılında başladı. Halka açık yapılan bir yarışma sonrasında temeli 2014 yılında atılan heykel, 2015’te tamamlandı.
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Devasa çaptaki Hz. İsa heykeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Heykel için ilk çalışma 2013 yılında başladı. Halka açık yapılan bir yarışma sonrasında temeli 2014 yılında atılan heykel, 2015’te tamamlandı.
© AAYogyakartalı sanatçı Supriadi tarafından Hardo Wardoyo Suwarto'nun desteğiyle yapımına başlanan heykelin resmi açılışı ise 23 Aralık 2018'de gerçekleştirildi.
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Yogyakartalı sanatçı Supriadi tarafından Hardo Wardoyo Suwarto'nun desteğiyle yapımına başlanan heykelin resmi açılışı ise 23 Aralık 2018'de gerçekleştirildi.
© AATana Toraja turizmine direkt etki eden unsurlardan biri olan heykeli görmek için her yıl binlerce ziyaretçi bölgeye gidiyor.
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Tana Toraja turizmine direkt etki eden unsurlardan biri olan heykeli görmek için her yıl binlerce ziyaretçi bölgeye gidiyor.
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