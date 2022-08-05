https://tr.sputniknews.com/20220805/edirne-ve-kayseride-toplu-tasimaya-zam-1059567406.html

Edirne ve Kayseri’de toplu taşımaya zam

Edirne ve Kayseri’de toplu taşımaya zam

Edirne ve Kayseri’de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre Kayseri'de tam bilet 6.50 TL olurken Edirne'de ise 6 lira 88 kuruş oldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T22:47+0300

2022-08-05T22:47+0300

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türkiye

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toplu taşıma

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam gerçekleştirildi. Yeni tarifeye göre, tam bilet 6.50 TL, indirimli bilet ise 3,25TL olarak belirlendi. UKOME’den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.Edirne’de de Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında düzenlenen ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ücretlerine zam yapıldı. Kent kartla sivil biniş 5 lira 50 kuruştan 6 lira 88 kuruşa, öğrenci 3 lira 80 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, 7 lira olan nakit biniş ise 8 lira 75 kuruşa yükseldi.Yeni̇ ücret tari̇fleri̇Kayseri’de yeni düzenlemeye göre ücret tarifeleri: “Tam bilet: 6.50 TL, indirimli bilet: 3.25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 330 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 155 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların Tam Tarifesi: 5.45 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların İndirimli Öğrenci Tarifesi: 2.90 TL” olarak belirlendi.Edirne’de de şehir içi toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. Kentte kartla normal biniş 5 lira 50 kuruştan 6 lira 88 kuruşa, öğrenci 3 lira 80 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, 7 lira olan nakit biniş ise 8 lira 75 kuruşa yükseldi.

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edirne, kayseri, toplu taşıma, ulaşım, zam