https://tr.sputniknews.com/20220805/elektrik-akimina-kapilan-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059534984.html

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T10:00+0300

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türkiye

elektrik

mersin

kaçak

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Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.Olaydan sonra çocuğun kaldığı çadırda inceleme yapan polisler Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğunu gördü.Elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/elektrik-diregindeki-akima-kapilan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059407742.html

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elektrik, mersin, kaçak