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Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.Olaydan sonra çocuğun kaldığı çadırda inceleme yapan polisler Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğunu gördü.Elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/elektrik-diregindeki-akima-kapilan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059407742.html
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elektrik, mersin, kaçak

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10:00 05.08.2022
© İHA / ERSOY YALÇINElektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / ERSOY YALÇIN
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Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.
Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.
Olaydan sonra çocuğun kaldığı çadırda inceleme yapan polisler Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğunu gördü.
Elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.
Elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
TÜRKİYE
Elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2 Ağustos, 13:32
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