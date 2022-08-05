https://tr.sputniknews.com/20220805/elektrik-akimina-kapilan-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059534984.html
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T10:00+0300
2022-08-05T10:00+0300
2022-08-05T10:00+0300
türkiye
elektrik
mersin
kaçak
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Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.Olaydan sonra çocuğun kaldığı çadırda inceleme yapan polisler Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğunu gördü.Elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/elektrik-diregindeki-akima-kapilan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059407742.html
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elektrik, mersin, kaçak
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.
Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.
Olaydan sonra çocuğun kaldığı çadırda inceleme yapan polisler Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğunu gördü.
Elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.