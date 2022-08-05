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Elon Musk, Mars'ı neden kolonileştirmek istediğini açıkladı
Elon Musk, Mars'ı neden kolonileştirmek istediğini açıkladı
Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, katıldığı bir podcast yayınında Mars'ı neden kolonileştirmek istediğini açıkladı. Musk'a göre insanlığın Mars'taki bir... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:34+0300
2022-08-05T14:35+0300
yaşam
elon musk
üçüncü dünya savaşı
mars
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Elon Musk, Full Send Podcast isimli bir podcast yayınına konuştu. Üç saatlik yayında hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Musk, Mars'ı kolonileştirmenin medeniyetin asla yok olmamasını sağlamak için faydalı olacağını söyledi."Mars'ı neden kolonileştirmek istiyorsun?" sorusuna cevap veren Musk, doğal bir afet ya da 'bundan daha mümkün' olan 3. Dünya Savaşı'nın gerçekleşmesi durumunda insanların kaçmak için ikinci bir gezegene ihtiyaç duyacağını belirtti.Musk, "Bence iki sebep var. Birincisi savunma amaçlı bir neden. Dünya'ya dinazorları yok eden meteorlar ya da süper volkanlara benzer kötü bir şey olması gibi. 3. Dünya Savaşı da olabilir, ki bu bugünlerde daha olası. Birbirimize öldüresiye nükleer fırlatmamız gibi bir şey. Medeniyetin yok olmaması için ikinci bir gezegenimiz olsa iyi olurdu" dedi. Medeniyetin karşısındaki en büyük tehdidin insanların çocuk yapmaması olduğu görüşünü yineleyen Musk, medeniyetin 'yetişkin bezi giyerek sızlanıp durmasındansa, bir patlamayla sona ermesini tercih edeceğini' belirterek bu patlamanın 3. Dünya Savaşı olacağını kaydetti.Daha önce Joe Rogan Experience isimli bir başka podcast programına katılan Musk, yayında esrar içmesine ilişkin soruları da yanıtladı. Musk, gündeme oturan olayın ardından ABD polisinin kendisine uyuşturucu testi yaptığını anlattı.Musk, esrarın hala federal olarak yasa dışı olması nedeniyle sert tepkilere maruz kaldığını söyledi:SpaceX kurucusu daha sonra 51. Bölge ve uzaylılar konusunda konuştu. Musk, "51. Bölge'de sıradışı bir şey olduğunu düşünmüyorum. ABD'nin sahip olduğu ve insanların henüz bilmediği daha gelişmiş silahlar var, ancak bunlar 'çılgın uzaylı silahları' gibi bir şey değil" dedi. Uzaylıların var olmadığı yönünde bir hissinin olduğunu söyleyen Musk, "Uzaylıların gerçek olmadığını düşünüyorum. Bence bu aslında biraz korkutucu. Çünkü bu, bilincin, bildiğimiz haliyle uygarlığın son derece nadir ve çok değerli bir şey olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.Musk, "Bilincimiz uçsuz bucaksız bir karanlıkta küçük bir mum gibidir. O küçük mumun sönmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.
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elon musk, üçüncü dünya savaşı, mars

Elon Musk, Mars'ı neden kolonileştirmek istediğini açıkladı

14:34 05.08.2022 (güncellendi: 14:35 05.08.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
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Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, katıldığı bir podcast yayınında Mars'ı neden kolonileştirmek istediğini açıkladı. Musk'a göre insanlığın Mars'taki bir koloniye ihtiyaç duyma sebepleri arasında, muhtemel bir 3. Dünya Savaşı yer alıyor.
Elon Musk, Full Send Podcast isimli bir podcast yayınına konuştu. Üç saatlik yayında hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Musk, Mars'ı kolonileştirmenin medeniyetin asla yok olmamasını sağlamak için faydalı olacağını söyledi.
"Mars'ı neden kolonileştirmek istiyorsun?" sorusuna cevap veren Musk, doğal bir afet ya da 'bundan daha mümkün' olan 3. Dünya Savaşı'nın gerçekleşmesi durumunda insanların kaçmak için ikinci bir gezegene ihtiyaç duyacağını belirtti.
Musk, "Bence iki sebep var. Birincisi savunma amaçlı bir neden. Dünya'ya dinazorları yok eden meteorlar ya da süper volkanlara benzer kötü bir şey olması gibi. 3. Dünya Savaşı da olabilir, ki bu bugünlerde daha olası. Birbirimize öldüresiye nükleer fırlatmamız gibi bir şey. Medeniyetin yok olmaması için ikinci bir gezegenimiz olsa iyi olurdu" dedi.
Medeniyetin karşısındaki en büyük tehdidin insanların çocuk yapmaması olduğu görüşünü yineleyen Musk, medeniyetin 'yetişkin bezi giyerek sızlanıp durmasındansa, bir patlamayla sona ermesini tercih edeceğini' belirterek bu patlamanın 3. Dünya Savaşı olacağını kaydetti.
Daha önce Joe Rogan Experience isimli bir başka podcast programına katılan Musk, yayında esrar içmesine ilişkin soruları da yanıtladı. Musk, gündeme oturan olayın ardından ABD polisinin kendisine uyuşturucu testi yaptığını anlattı.
Musk, esrarın hala federal olarak yasa dışı olması nedeniyle sert tepkilere maruz kaldığını söyledi:
"Aslında oldukça çılgıncaydı, uyuşturucu bağımlısı olmadığımı kanıtlamak için (Joe Rogan Experience programından) sonra uyuşturucu testleri yaptırmam gerekti."
SpaceX kurucusu daha sonra 51. Bölge ve uzaylılar konusunda konuştu.
Musk, "51. Bölge'de sıradışı bir şey olduğunu düşünmüyorum. ABD'nin sahip olduğu ve insanların henüz bilmediği daha gelişmiş silahlar var, ancak bunlar 'çılgın uzaylı silahları' gibi bir şey değil" dedi.
Uzaylıların var olmadığı yönünde bir hissinin olduğunu söyleyen Musk, "Uzaylıların gerçek olmadığını düşünüyorum. Bence bu aslında biraz korkutucu. Çünkü bu, bilincin, bildiğimiz haliyle uygarlığın son derece nadir ve çok değerli bir şey olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Musk, "Bilincimiz uçsuz bucaksız bir karanlıkta küçük bir mum gibidir. O küçük mumun sönmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.
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