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https://tr.sputniknews.com/20220805/en-cok-doviz-ve-altin-alan-iller-belli-oldu-dovizde-yozgat-altinda-karabuk-1059548384.html
En çok döviz ve altın alan iller belli oldu: Dövizde Yozgat, altında Karabük
En çok döviz ve altın alan iller belli oldu: Dövizde Yozgat, altında Karabük
Birikim için döviz ve altın tercih edilmeye devam ediyor. Bankalardaki döviz mevduat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 55'e yaklaştı. Döviz... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:35+0300
2022-08-05T14:35+0300
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Tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 6 aylık verilerine göre, katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı sadece yüzde 19,7, mevduat bankalarında ise yüzde 23,7 düzeyinde.Döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı mevduat bankalarında yüzde 36'ya çıkıyor.En çok döviz mevduatı yurt dışındaEn yüksek döviz mevduatı yüzde 67 ile yurtdışının. İkincilik yüzde 59,5 ile Yozgat'ta. Aksaray'da mevduat bankalarında döviz mevduatının payı yüzde 58,1. Bu oran Nevşehir'de yüzde 57,3, Kırşehir'de yüzde 55,1 düzeyinde.Katılım bankalarında mevduatın yüzde 41'i dövizKatılım bankaları ise döviz mevduatı konusunda mevduat bankalarının önünde. Katılım bankalarında döviz mevduatın toplam içindeki oranı yüzde 41'i buluyor.Katılımda en çok döviz mevduatı oranına sahip olan il yüzde 71,6 ile Tunceli. Onu yüzde 71,1 ile Hakkari izliyor. Kilis'te oran yüzde 70,34, Bingöl'de yüzde 67,7, Ardahan'da yüzde 67,1 seviyesinde.Altının payı yüzde 20Hem mevduat hem de katılım bankalarında altın mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 20 seviyelerinde.Mevduat bankalarında altın oranı en yüksek iller yüzde 43,22 ile Karabük, yüzde 35,18 ile Gaziantep, yüzde 29,72 ile Kastamonu, yüzde 27,62 ile Kocaeli ve yüzde 26,39'la İstanbul. Katılım bankalarında ise ilk sırada yine Karabük geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059533657.html
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dolar, altın, euro, yozgat, karabük

En çok döviz ve altın alan iller belli oldu: Dövizde Yozgat, altında Karabük

14:35 05.08.2022
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Birikim için döviz ve altın tercih edilmeye devam ediyor. Bankalardaki döviz mevduat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 55'e yaklaştı. Döviz mevduatını en çok tercih eden il Yozgat olurken, altın mevduatında Karabük öne çıktı.
Tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 6 aylık verilerine göre, katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı sadece yüzde 19,7, mevduat bankalarında ise yüzde 23,7 düzeyinde.

Döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı mevduat bankalarında yüzde 36'ya çıkıyor.

En çok döviz mevduatı yurt dışında

En yüksek döviz mevduatı yüzde 67 ile yurtdışının. İkincilik yüzde 59,5 ile Yozgat'ta. Aksaray'da mevduat bankalarında döviz mevduatının payı yüzde 58,1. Bu oran Nevşehir'de yüzde 57,3, Kırşehir'de yüzde 55,1 düzeyinde.

Katılım bankalarında mevduatın yüzde 41'i döviz

Katılım bankaları ise döviz mevduatı konusunda mevduat bankalarının önünde. Katılım bankalarında döviz mevduatın toplam içindeki oranı yüzde 41'i buluyor.

Katılımda en çok döviz mevduatı oranına sahip olan il yüzde 71,6 ile Tunceli. Onu yüzde 71,1 ile Hakkari izliyor. Kilis'te oran yüzde 70,34, Bingöl'de yüzde 67,7, Ardahan'da yüzde 67,1 seviyesinde.

Altının payı yüzde 20

Hem mevduat hem de katılım bankalarında altın mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 20 seviyelerinde.

Mevduat bankalarında altın oranı en yüksek iller yüzde 43,22 ile Karabük, yüzde 35,18 ile Gaziantep, yüzde 29,72 ile Kastamonu, yüzde 27,62 ile Kocaeli ve yüzde 26,39'la İstanbul. Katılım bankalarında ise ilk sırada yine Karabük geliyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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