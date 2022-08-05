Erdoğan, Putin'le görüşme için Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye gitti.
Rus Kommersant gazetesi, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, Putin ve Erdoğan’ın söz konusu görüşmeleri sırasında, son dönemdeki görüşmelerinin aksine, ‘o ya da bu krize acilen çözüm getirmelerinin gerekmeyeceğini’ yazdı.
Bununla beraber gazetenin haberinde, Suriye ve gerilimin yeniden yükseldiği Karabağ’da yaşanacak gelişmelerin büyük ölçüde Soçi’deki görüşmenin sonuçlarına bağlı olacağı değerlendirmesi yapılıyor.
Nitekim Türkiye’nin Suriye’deki olası yeni operasyonu da görüşme sırasında ele alınacağı düşünülen konulardan biri. Liderlerin ayrıca, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına ilişkin İstanbul’da üstünde anlaşılan formülün pratikte nasıl işlediğinin değerlendirmesini de yapmaları bekleniyor.
Soçi’deki görüşme esnasında Ukrayna’yla ilgili gelişmeler de ele alınacak. Bunun yanında Kremlin yetkilileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi dahil enerji alanındaki stratejik ortak projelerin de görüşmede gündeme geleceğini belirtmişti.
Putin ile Erdoğan’ın son bire bir görüşmesi 19 Temmuz ayında İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşti. İran’ın da dahil olduğu Suriye konulu Astana görüşmeleri için bir araya gelen liderler burada ikili bir görüşme de gerçekleştirebilmişti.
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13:17 05.08.2022
Erdoğan, Soçi'ye hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak 'TUR' ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.
Apronda askeri tören kıtasını selamlayarak uçağa geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye gitti.