Erdoğan, Putin'le görüşme için Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye gitti.

Rus Kommersant gazetesi, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, Putin ve Erdoğan’ın söz konusu görüşmeleri sırasında, son dönemdeki görüşmelerinin aksine, ‘o ya da bu krize acilen çözüm getirmelerinin gerekmeyeceğini’ yazdı.

Bununla beraber gazetenin haberinde, Suriye ve gerilimin yeniden yükseldiği Karabağ’da yaşanacak gelişmelerin büyük ölçüde Soçi’deki görüşmenin sonuçlarına bağlı olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Nitekim Türkiye’nin Suriye’deki olası yeni operasyonu da görüşme sırasında ele alınacağı düşünülen konulardan biri. Liderlerin ayrıca, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına ilişkin İstanbul’da üstünde anlaşılan formülün pratikte nasıl işlediğinin değerlendirmesini de yapmaları bekleniyor.

Soçi’deki görüşme esnasında Ukrayna’yla ilgili gelişmeler de ele alınacak. Bunun yanında Kremlin yetkilileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi dahil enerji alanındaki stratejik ortak projelerin de görüşmede gündeme geleceğini belirtmişti.