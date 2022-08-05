https://tr.sputniknews.com/20220805/filistin-yonetiminden-israilin-gazzeye-duzenledigi-saldiriya-kinama-1059561461.html
Filistin yönetiminden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya kınama
Filistin yönetiminden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya kınama
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T20:33+0300
2022-08-05T20:33+0300
2022-08-05T20:43+0300
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gazze
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Filistin yönetiminin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya yönelik açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.Gazze Şeridi'nde tırmanan tehlikeli gerginlikten İsrail ordusunun sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması talep edildi.Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, İsrail'in başta Gazze'de olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için baskı oluşturma çağrısında bulunuldu.İsrail, Gazze Şeridi'ni vurduİsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.- İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdıBölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220805/israilden-gazzeye-hava-saldirisi-1059554726.html
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Filistin yönetiminden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya kınama
20:33 05.08.2022 (güncellendi: 20:43 05.08.2022) Abone ol
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.
Filistin yönetiminin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya yönelik açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.
Gazze Şeridi'nde tırmanan tehlikeli gerginlikten İsrail ordusunun sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması talep edildi.
Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, İsrail'in başta Gazze'de olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için baskı oluşturma çağrısında bulunuldu.
İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu
İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.
- İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı
Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.
İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.
Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.
Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.