Fındık işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 14 yaralı
20:54 05.08.2022 (güncellendi: 20:56 05.08.2022)
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL - MUHAMMER AY-İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL - MUHAMMER AY-
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan fındık toplamak için Ordu'nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki minibüs, önünde seyir eden Ali İhsan Yüksel yönetimindeki çekici ve TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte minibüste aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL - MUHAMMER AY-İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL - MUHAMMER AY-