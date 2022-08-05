https://tr.sputniknews.com/20220805/fransada-mahkeme-imamin-sinir-disi-edilmesi-kararini-askiya-aldi-1059559278.html
Fransa'da mahkeme, imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı
Fransa'da mahkeme, imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı
Fransa'da mahkeme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesine yönelik kararını askıya aldı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T19:40+0300
2022-08-05T19:40+0300
2022-08-05T19:42+0300
dünya
fransa
imam
sınır dışı
gerald darmanin
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İmam Hassan İquioussen'in avukatı Lucie Simon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris İdari Mahkemesi'nin İquioussen'in Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi kararını askıya aldığını duyurdu.Simon, mahkemenin İquioussen'in sınır dışı edilme kararının imamın "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya aldığını kaydetti.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İdari Mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracağı aktarıldı.İnsan hakları savunucuları sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştıDarmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi" başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek" ifadesiyle paylaşmıştı.Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.
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fransa, imam, sınır dışı, gerald darmanin
Fransa'da mahkeme, imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı
19:40 05.08.2022 (güncellendi: 19:42 05.08.2022) Abone ol
Fransa'da mahkeme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesine yönelik kararını askıya aldı.
İmam Hassan İquioussen'in avukatı Lucie Simon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris İdari Mahkemesi'nin İquioussen'in Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi kararını askıya aldığını duyurdu.
Simon, mahkemenin İquioussen'in sınır dışı edilme kararının imamın "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya aldığını kaydetti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İdari Mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracağı aktarıldı.
İnsan hakları savunucuları sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı
Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi" başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek" ifadesiyle paylaşmıştı.
Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.
İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.