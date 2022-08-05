Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220805/fulmar-s-gemisi-istanbuldaki-denetimin-ardindan-ukraynaya-gidecek-1059532147.html
'Fulmar S' gemisi İstanbul'daki denetimin ardından Ukrayna'ya gidecek
'Fulmar S' gemisi İstanbul'daki denetimin ardından Ukrayna'ya gidecek
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T06:46+0300
2022-08-05T06:46+0300
türkiye
ukrayna
tahıl
istanbul
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059532005_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c90eb3006bbdfa5ee0e52e495912b15f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak üzere yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye hareket etti.Heyet, tahıl almak için Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gidecek gemide incelemelerde bulunacak.AA'nın haberine göre, kaptanının Türk olduğu öğrenilen gemiye gidecek heyete denetimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanları rehberlik edecek.Denetimlerde, mutabakat gereği, geminin ambarı, balast tankları ve tüm kapalı mahalleri kontrol edilecek.
türkiye
ukrayna
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059532005_114:0:594:360_1920x0_80_0_0_32c84531a015d0f0da9fbfe0fad29bff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, tahıl, istanbul, denetim

'Fulmar S' gemisi İstanbul'daki denetimin ardından Ukrayna'ya gidecek

06:46 05.08.2022
'Fulmar S' gemisi İstanbul'daki denetimin ardından Ukrayna'ya gidecek
'Fulmar S' gemisi İstanbul'daki denetimin ardından Ukrayna'ya gidecek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
Abone olTelegram
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak için Ukrayna'ya hareket edecek gemide denetim yapmak üzere Rumelifeneri Liman'ından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak üzere yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.
Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye hareket etti.
Heyet, tahıl almak için Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gidecek gemide incelemelerde bulunacak.
AA'nın haberine göre, kaptanının Türk olduğu öğrenilen gemiye gidecek heyete denetimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanları rehberlik edecek.
Denetimlerde, mutabakat gereği, geminin ambarı, balast tankları ve tüm kapalı mahalleri kontrol edilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала