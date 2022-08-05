https://tr.sputniknews.com/20220805/gazeteci-yavuz-donat-kanser-tedavisi-goruyor-mustafa-kemalin-askeriyim-hastaligi-yenecegim-1059545705.html
Gazeteci Yavuz Donat kanser tedavisi görüyor: 'Mustafa Kemal'in askeriyim, hastalığı yeneceğim'
Gazeteci Yavuz Donat kanser tedavisi görüyor: 'Mustafa Kemal'in askeriyim, hastalığı yeneceğim'
Gazeteci Talat Atilla, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Talat Atilla'yı arayan Donat, "Kemoterapi görüyorum... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:50+0300
2022-08-05T13:50+0300
2022-08-05T13:50+0300
yaşam
yavuz donat
kanser
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Sabah gazetesi yazar Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğü açıklandı.Gazeteci Talat Atilla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gazeteci Yavuz Donat'ın kolon kanseri olduğunu duyurdu.Atilla, "Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kanser rahatsızlığına yakalandı. Başkent Üniversitesi'nde tedavi gören Donat, kolon kanserini yenmeye çalışıyor. Allah şifa versin..." dedi.Yavuz Donat'ın kendisini aradığını söyleyen Atilla, "Yavuz Donat aradı. ilk sözü gülerek 'Beni yaktın Talat' oldu ve devam etti. 'Türkiye'nin her yerinden dua okuyorlar, arıyorlar. Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim. Yazılarımı hiç aksatmadım. Tüm dostlarımı selamlıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
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yavuz donat, kanser
Gazeteci Yavuz Donat kanser tedavisi görüyor: 'Mustafa Kemal'in askeriyim, hastalığı yeneceğim'
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Gazeteci Talat Atilla, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Talat Atilla'yı arayan Donat, "Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim" dedi
Sabah gazetesi yazar Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğü açıklandı.
Gazeteci Talat Atilla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gazeteci Yavuz Donat'ın kolon kanseri olduğunu duyurdu.
Atilla, "Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kanser rahatsızlığına yakalandı. Başkent Üniversitesi'nde tedavi gören Donat, kolon kanserini yenmeye çalışıyor. Allah şifa versin..." dedi.
Yavuz Donat'ın kendisini aradığını söyleyen Atilla, "Yavuz Donat aradı. ilk sözü gülerek 'Beni yaktın Talat' oldu ve devam etti. 'Türkiye'nin her yerinden dua okuyorlar, arıyorlar. Kemoterapi görüyorum. Mustafa Kemal'in askeriyim. Bu hastalığı inşallah yeneceğim. Yazılarımı hiç aksatmadım. Tüm dostlarımı selamlıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.