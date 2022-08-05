https://tr.sputniknews.com/20220805/gazetecileri-casus-yazilimla-izledigini-itiraf-eden-yunanistan-istihbarat-baskani-istifa-etti-1059546526.html
Bir gazeteciyi casus yazılımla izlediğini itiraf eden Yunanistan İstihbarat Başkanı istifa etti
Bir gazeteciyi casus yazılımla izlediğini itiraf eden Yunanistan İstihbarat Başkanı istifa etti
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, teşkilatın bir gazeteciye yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:16+0300
2022-08-05T14:16+0300
2022-08-05T14:17+0300
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yunanistan
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Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kontoleon'ın istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/yunanistan-istihbarat-baskani-itiraf-etti-bir-gazeteciyi-casus-yazilimla-izledik-1059472780.html
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Bir gazeteciyi casus yazılımla izlediğini itiraf eden Yunanistan İstihbarat Başkanı istifa etti
14:16 05.08.2022 (güncellendi: 14:17 05.08.2022) Abone ol
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, teşkilatın bir gazeteciye yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmesiyle gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti.
Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kontoleon'ın istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği belirtildi.