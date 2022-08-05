https://tr.sputniknews.com/20220805/gazetecileri-casus-yazilimla-izledigini-itiraf-eden-yunanistan-istihbarat-baskani-istifa-etti-1059546526.html

Bir gazeteciyi casus yazılımla izlediğini itiraf eden Yunanistan İstihbarat Başkanı istifa etti

Bir gazeteciyi casus yazılımla izlediğini itiraf eden Yunanistan İstihbarat Başkanı istifa etti

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, teşkilatın bir gazeteciye yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T14:16+0300

2022-08-05T14:16+0300

2022-08-05T14:17+0300

dünya

yunanistan

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Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kontoleon'ın istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220803/yunanistan-istihbarat-baskani-itiraf-etti-bir-gazeteciyi-casus-yazilimla-izledik-1059472780.html

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