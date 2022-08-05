https://tr.sputniknews.com/20220805/giresunda-2-kez-ced-raporu-iptal-edilen-tesis-hakkinda-kapatma-karari--1059544099.html
Giresun'da 2 kez ÇED raporu iptal edilen tesis hakkında kapatma kararı
Giresun'da 2 kez ÇED raporu iptal edilen tesis hakkında kapatma kararı
Giresun'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin, depolama şekli hava, su ve toprakta... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:36+0300
2022-08-05T13:36+0300
2022-08-05T13:36+0300
türkiye
giresun
çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu
rapor
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Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, "Bu karar, vahşi depolamaya yönlendireceğinden çevre faciasına sebep olacaktır" dedi.Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Tesisin 'ÇED olumlu' raporları, 2012 ve 2015 yıllarında iki kez iptal edildi. Sonraki yıllarda tesisin kapatılması için harekete geçen yöre halkı, 2021 yılında katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.Bilirkişi raporunda, katı atık tesisinin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespiti üzerine mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti. Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi.Kirlilik oluşturduğu belirlendiMahkeme, oy birliği ile tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Tesisin faaliyetinin durdurulması için firmaya 26 Ağustos'a kadar süre verilen kararda, "Tesisin depolama sahasının zeminindeki sızıntının durdurulamadığı, çöp suyunun içme suyu kuyularının bulunduğu dereye aktığı, depolanan atıkların kontrol altına alınamayarak kirlilik oluşturduğu belirlenmiştir" denildi.Bu süreçte, tesiste depolanan çöplerin atık sularının, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz'e deşarj edildiği iddiasıyla Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.Çavuşlu beldesinden Yeter Tüysüz, "Mahkemeyi kazandık, inşallah çöplüğün kapanmasını da görürüz. Çöp kokusu yüzünden bu ana kadar yaşamadık. Her gün köylerde bıkkınlıkla ve nefretle yaşadık. Muhtarımız çöplüğün kapatılacağını söyleyince çok sevindim" dedi.Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi Muhtarı Selim Hamzaoğlu da katı atık bertaraf tesisinin kurulduğu günden bu yana suyu ve havayı kirlettiğini belirterek, "Dereye sızan suları hayvanlar dahi içmez hale geldi. En başından beri hukuki mücadelemizi sürdürüp ÇED raporunu 2 kez iptal ettirdik. Yeniden ÇED raporu aldılar fakat tesisin kapatılması için açtığımız dava sonuçlandı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi kesin olarak kapatma kararı verdi. Karar elimize ulaştı. 1 aylık yasal süreç var ve buna göre 26 Ağustos'ta tesisin kapatılması gerekiyor" diye konuştu.
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giresun, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu, rapor
Giresun'da 2 kez ÇED raporu iptal edilen tesis hakkında kapatma kararı
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Giresun'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin, depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemece kapatılmasına karar verildi.
Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, "Bu karar, vahşi depolamaya yönlendireceğinden çevre faciasına sebep olacaktır" dedi.
Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Tesisin 'ÇED olumlu' raporları, 2012 ve 2015 yıllarında iki kez iptal edildi.
Sonraki yıllarda tesisin kapatılması için harekete geçen yöre halkı, 2021 yılında katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.
Bilirkişi raporunda, katı atık tesisinin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespiti üzerine mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti. Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi.
Kirlilik oluşturduğu belirlendi
Mahkeme, oy birliği ile tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Tesisin faaliyetinin durdurulması için firmaya 26 Ağustos'a kadar süre verilen kararda, "Tesisin depolama sahasının zeminindeki sızıntının durdurulamadığı, çöp suyunun içme suyu kuyularının bulunduğu dereye aktığı, depolanan atıkların kontrol altına alınamayarak kirlilik oluşturduğu belirlenmiştir" denildi.
Bu süreçte, tesiste depolanan çöplerin atık sularının, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz'e deşarj edildiği iddiasıyla Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Çavuşlu beldesinden Yeter Tüysüz, "Mahkemeyi kazandık, inşallah çöplüğün kapanmasını da görürüz. Çöp kokusu yüzünden bu ana kadar yaşamadık. Her gün köylerde bıkkınlıkla ve nefretle yaşadık. Muhtarımız çöplüğün kapatılacağını söyleyince çok sevindim" dedi.
Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi Muhtarı Selim Hamzaoğlu da katı atık bertaraf tesisinin kurulduğu günden bu yana suyu ve havayı kirlettiğini belirterek, "Dereye sızan suları hayvanlar dahi içmez hale geldi. En başından beri hukuki mücadelemizi sürdürüp ÇED raporunu 2 kez iptal ettirdik. Yeniden ÇED raporu aldılar fakat tesisin kapatılması için açtığımız dava sonuçlandı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi kesin olarak kapatma kararı verdi. Karar elimize ulaştı. 1 aylık yasal süreç var ve buna göre 26 Ağustos'ta tesisin kapatılması gerekiyor" diye konuştu.