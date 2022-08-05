https://tr.sputniknews.com/20220805/haberturk-program-koordinatoru-kursad-oguzdan-mhpye-yonelik-aciklama-1059540699.html

Habertürk Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dan, MHP'ye yönelik açıklama

Habertürk Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dan, MHP'ye yönelik açıklama

Habertürk TV Programları Koordinatörü Kürşad Oğuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Twitter mesajları üzerine yaptığı açıklamada “Yayın bizim... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T12:26+0300

2022-08-05T12:26+0300

2022-08-05T12:26+0300

türkiye

kürşad oğuz

semih yalçın

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059540939_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_2a151e2fac2279a7c5cc9a7538fa8302.jpg

Kürşad Oğuz'un açıklamaları şöyle:"Habertürk’te 14 yıl boyunca en üst düzey görevlerde çalıştım.Şunu en baştan ve net bir şekilde söylemeyi, hakkaniyet açısından borç bilirim:Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği ve Habertürk TV PT Programları Koordinatörlüğü görevini sürdürdüğüm zaman zarfında Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner’le doğrudan veya dolaylı olarak tek bir konuşmam olmadı. Sorumlusu olduğum yayınlar çerçevesinde onun tarafından bana tek bir talep iletilmedi. Bunları bir kenara koyalım, kendisiyle yan yana bile gelmedim.Habertürk’teki sorumluluk alanlarımızla ilgili konuların onunla ilişkilendirilmesinin en basit ifadeyle haksızlık olduğunu belirtmek isterim.Habertürk böyle çalışmaz.Bu kurumda yayıncılıkla ilgili bütün süreçler kurumsal hiyerarşi ve editoryal bağımsızlık çerçevesinde yürür.Bu bağlamda MHP dahil meşru demokratik siyasi partiler, bağımsızlık, tarafsızlık ve hakkaniyet çerçevesinde kendine yer bulur. Öyle ki bu duruşumuz, Habertürk izleyicilerinin her zaman takdir ettiği özelliğimizdir.Devletin varlığı ve bütünlüğü, milli egemenlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yayınlarımızdaki temel düsturumuzdur. Bu ilkelere bağlılık temelinde çoğulcu, bağımsız ve tarafsız yayın çizgimizi sürdürürüz. Bu çerçevede her siyasi görüş ve her haber Habertürk’te eşit ve adil bir şekilde kendine yer bulur.Elbette farklı konukların yer aldığı programlardaki görüşler, özgür bir kanalda katılımcıları bağlar. Habertürk, siyasi tartışmaların tarafı değildir ve olmayacaktır. Bu programlarda taraflar kendi görüşlerini birbirlerine karşı özgürce savunabilirler.Sorumluluğunu üstlendiğim ve yönettiğim bütün programlarda ve yayınlarda bu ilkeler gözetilmiştir.Bir kez daha vurgulamam gerekirse; hiyerarşik üstlerimden bunun dışında tek bir gün aksi bir talep gelmemiştir.Eşitlik ve hakkaniyet, en değer verdiğimiz özelliğimizdir. Türk siyasetinin önemli partilerinden MHP de her zaman bu önemine binaen yayınlarımızda uygun bir şekilde yer bulmuştur.Buna mukabil, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, 3 Ağustos Çarşamba akşamı sorumluluğunu ve yönetimini üstlendiğim HT Gündem programıyla ilgili yaptığı paylaşımlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum.Söz konusu programda, konuğumuz Berhan Şimşek’in KPSS soruşturması bağlamında ÖSYM eski başkanının siyasi tandansına ilişkin yaptığı yoruma, Semih Yalçın tarafından bizzat tarafıma mesaj yollanarak itiraz edildi. Kendisine, gönderdiği açıklamayı kendi ağzından aynen okuyacağımı söyledim ve çok geçmeden okudum.O kısımda ne ben, ne diğer program sunucusu arkadaşım ne de diğer konukların KPSS ile ilgili MHP’yi itham edici tek bir sözü olmadığı gibi aksine bu iddiaya tarafımdan usulünce itiraz edilmiş ve ayrıca Semih Yalçın’ın itirazları da tarafımdan ekranda dile getirilmiştir.Özetle söz konusu ifade, Habertürk sunucularına değil canlı yayın konuğumuza aittir. İlgilisi tarafından buna verilen cevap da programda aynen okunmuştur. Dolayısıyla yayın bizim açımızdan ve yayıncılık açısından dürüst, tarafsız ve tamamen adil bir yayındır.Bu paylaşımlara istinaden, gerek söz konusu yayınımız, gerekse sorumluluk üstlendiğim 14 yıllık süre boyunca yaşadıklarımı anlatmayı zorunluluk addettim.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.Kürşad OğuzHabertürk TV PT Programları Koordinatörü"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kürşad oğuz, semih yalçın, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)