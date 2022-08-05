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Hande Fırat: KPSS soruşturmasında 'FETÖ’nün devrede olup olmadığı' masada
Hande Fırat: KPSS soruşturmasında 'FETÖ’nün devrede olup olmadığı' masada
Hürriyet yazarı Hande Fırat, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de soruların sızdığı iddiası sonrası oturumların iptalin edilmesine kadar giden sürece ilişkin olarak... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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kpss
ösym
iptal
hande fırat
soruşturma
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Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün kaleme aldığı yazısında KPSS soruşturmasına ilişkin bilgileri paylaştı:
https://tr.sputniknews.com/20220804/iletisim-baskani-altun-kpss-ile-personel-alim-surecleri-yeni-kpss-takvimine-gore-guncellenecektir-1059511353.html
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Hande Fırat: KPSS soruşturmasında 'FETÖ’nün devrede olup olmadığı' masada

10:44 05.08.2022
© AFP 2022 / STRHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / STR
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de soruların sızdığı iddiası sonrası oturumların iptalin edilmesine kadar giden sürece ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın detaylarını yazdı.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün kaleme aldığı yazısında KPSS soruşturmasına ilişkin bilgileri paylaştı:

"Bir yandan elde edilen materyallerin taramasını yapan siber şube, aynı zamanda sosyal medya taramasını da yürütüyor. Bu tarama özellikle FETÖ’cü hesaplar üzerinden götürülüyor. FETÖ’cülerin 'Bakın 2022’de biz yokken de sorular çalınıyor' propagandasının üzerinde de hassasiyetle duruluyor. 'Deep' internet olarak bilinen 'Karanlık internette sorular satıldı' iddiası da Ankara Emniyeti’nin gündeminde. Sosyal medyada konuyu gündeme getirenler tespit edildi. FETÖ’nün temizlenmesinin ardından soruların bilgisayar üzerinden çalınmasının çok zor olduğu belirtiliyor. Ancak bir para trafiği karşılığında sızma yaşanma ihtimali göz ardı edilmiyor. Hatta bu para trafiğinde FETÖ’nün devrede olup olmadığı da masada. Diğer bir ihtimal ise sosyal medya hesaplarındaki mesajlardan da yola çıkarak FETÖ’nün bu durumu bilerek organize ettiği yönünde. Hem 'Sadece bizim dönemimizde olmadı' demek için hem de 'hükümeti zor durumda bırakmak' amacıyla..."

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