https://tr.sputniknews.com/20220805/hava-durumu-spikerinin-canli-yayindaki-dokunmatik-ekran-sevinci-guldurdu-1059536382.html
Hava durumu spikerinin canlı yayındaki dokunmatik ekran şaşkınlığı güldürdü
Hava durumu spikerinin canlı yayındaki dokunmatik ekran şaşkınlığı güldürdü
ABD'nin Şikago şehrindeki bir yerel televizyonda hava durumunu sunan bir spiker, kullandığı ekranın aslında dokunmatik olduğunu tesadüfen öğrendi. Canlı... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T10:55+0300
2022-08-05T10:55+0300
2022-08-05T10:56+0300
yaşam
hava durumu
abd
dokunmatik
ekran
sunucu
haber sunucusu
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ABC 7 Chicago isimli televizyon kanalının meteorolojist hava durumu sunucusu Greg Dutra, dün sabah her zaman olduğu gibi hava durumuna dair canlı yayında bilgi veriyordu. Ancak elinin yanlışlıkla ekrana değmesi, Dutra'nın sunumunu bir anda değiştirdi. Eliyle farkında olmadan ekrandaki haritayı hareket ettirebildiğini fark eden Dutra, "Bunu yapabiliyor muyum? Yok canım!" dedi. Dutra'nın canlı yayına yansıyan şaşkınlığına iş arkadaşı Val Warner da katıldı. Sunucu Warner ise, "Ciddi misin? Bunu yeni mi fark ettin?" diye sordu. Diğer bir sunucu Terrell Brown da ekrana girerek hava durumu sunucusu Dutra'ya ekrana dokunarak haritayı hareket ettirebileceğini gösterdi. Ardından ekrana yaptığı farklı dokunuşlarla haritayı hareket ettirmekle kalmayıp yaklaştırıp uzaklaştırabildiğini fark eden Dutra, büyük bir sevinçle "Bu muhteşem bir gün. Bunu yapabildiğimi bilmiyordum, daha önce ekrana hiç dokunmamıştım. Aman tanrım eğebiliyor muyuz peki? Vay canına, burada neler oluyor?" dedi.Twitter'da kısa sürede büyük ilgi gören video sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.Videoyu paylaşan Dutra ise, "Bu eğitim kılavuzunda yoktu!” dedi.
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hava durumu, abd, dokunmatik, ekran, sunucu, haber sunucusu
Hava durumu spikerinin canlı yayındaki dokunmatik ekran şaşkınlığı güldürdü
10:55 05.08.2022 (güncellendi: 10:56 05.08.2022) Abone ol
ABD'nin Şikago şehrindeki bir yerel televizyonda hava durumunu sunan bir spiker, kullandığı ekranın aslında dokunmatik olduğunu tesadüfen öğrendi. Canlı yayında bu durumu keşfeden spikerin şaşkınlık ve sevinci herkesi güldürdü.
ABC 7 Chicago isimli televizyon kanalının meteorolojist hava durumu sunucusu Greg Dutra, dün sabah her zaman olduğu gibi hava durumuna dair canlı yayında bilgi veriyordu. Ancak elinin yanlışlıkla ekrana değmesi, Dutra'nın sunumunu bir anda değiştirdi.
Eliyle farkında olmadan ekrandaki haritayı hareket ettirebildiğini fark eden Dutra, "Bunu yapabiliyor muyum? Yok canım!" dedi.
Dutra'nın canlı yayına yansıyan şaşkınlığına iş arkadaşı Val Warner da katıldı. Sunucu Warner ise, "Ciddi misin? Bunu yeni mi fark ettin?" diye sordu.
Diğer bir sunucu Terrell Brown da ekrana girerek hava durumu sunucusu Dutra'ya ekrana dokunarak haritayı hareket ettirebileceğini gösterdi.
Ardından ekrana yaptığı farklı dokunuşlarla haritayı hareket ettirmekle kalmayıp yaklaştırıp uzaklaştırabildiğini fark eden Dutra, büyük bir sevinçle "Bu muhteşem bir gün. Bunu yapabildiğimi bilmiyordum, daha önce ekrana hiç dokunmamıştım. Aman tanrım eğebiliyor muyuz peki? Vay canına, burada neler oluyor?" dedi.
Twitter'da kısa sürede büyük ilgi gören video sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
Videoyu paylaşan Dutra ise, "Bu eğitim kılavuzunda yoktu!” dedi.