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https://tr.sputniknews.com/20220805/ibbden-buyukadada-500-kisilik-plaj-hafta-ici-95-hafta-sonu-120-lira-1059552879.html
İBB'den Büyükada'da 500 kişilik plaj: Hafta içi 95, hafta sonu 120 lira
İBB'den Büyükada'da 500 kişilik plaj: Hafta içi 95, hafta sonu 120 lira
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükada'da açtığı plaj, hizmete sunuldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T16:00+0300
2022-08-05T16:05+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yaşam
plaj
ücret
beltur
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olup daha önce Kartal Belediyesi’nce işletilen mekan, İBB şirketi BELTUR tarafından Bakanlıktan kiralandı.Kiralamanın ardından iskelenin yenilendiği ve platformun kurulduğu alanda 500 kişilik plaj oluşturuldu.BELTUR​​​​​​​ kafenin de konulduğu plaj, yaz sonuna kadar 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Yetişkinler, hafta içi kişi başı 95 lira, hafta sonu 120 lira vererek plajı kullanabilecek. 7-12 yaşındaki çocuklar için yüzde 50 indirimli ücret tarifesi uygulanırken, 7 yaşına kadarki çocuklar ise plajdan ücretsiz faydalanabilecek.Adalar'da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar ise yüzde 20 indirimle aynı hizmetlerden yaralanabilecek.Ulaşım için Bostancı ve Kartal'dan direkt plaja hareket eden tekneler, gün sonunda da geri dönecek yolcuları taşıyacak.Hazırlıkları tamamlanan plaj, ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı.
https://tr.sputniknews.com/20210303/ibbnin-restoran-ve-kafeleri-5-martta-aciliyor-1043944979.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), plaj, ücret, beltur

İBB'den Büyükada'da 500 kişilik plaj: Hafta içi 95, hafta sonu 120 lira

16:00 05.08.2022 (güncellendi: 16:05 05.08.2022)
© BELTURBüyükada plajı
Büyükada plajı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© BELTUR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükada'da açtığı plaj, hizmete sunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olup daha önce Kartal Belediyesi’nce işletilen mekan, İBB şirketi BELTUR tarafından Bakanlıktan kiralandı.
Kiralamanın ardından iskelenin yenilendiği ve platformun kurulduğu alanda 500 kişilik plaj oluşturuldu.
BELTUR​​​​​​​ kafenin de konulduğu plaj, yaz sonuna kadar 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Yetişkinler, hafta içi kişi başı 95 lira, hafta sonu 120 lira vererek plajı kullanabilecek. 7-12 yaşındaki çocuklar için yüzde 50 indirimli ücret tarifesi uygulanırken, 7 yaşına kadarki çocuklar ise plajdan ücretsiz faydalanabilecek.
Adalar'da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar ise yüzde 20 indirimle aynı hizmetlerden yaralanabilecek.
Ulaşım için Bostancı ve Kartal'dan direkt plaja hareket eden tekneler, gün sonunda da geri dönecek yolcuları taşıyacak.
Hazırlıkları tamamlanan plaj, ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı.
İBB tesisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2021
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İBB'nin restoran ve kafeleri 5 Mart'ta açılıyor
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