https://tr.sputniknews.com/20220805/iran-nukleer-muzakereleri-yaklasik-5-aylik-aranin-ardindan-viyanada-yeniden-basladi-1059528573.html

İran nükleer müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından Viyana’da yeniden başladı

İran nükleer müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından Viyana’da yeniden başladı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T01:40+0300

2022-08-05T01:40+0300

2022-08-05T01:42+0300

türkiye

avusturya

viyana

kapsamlı ortak eylem planı/koep

nükleer

iran

enrique mora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın başkanlığında sürdürülen müzakerelerin ilk gününde ikili görüşmeler gerçekleştirildi.Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov ile görüştü.İkili görüşmeler kapsamında Rus Büyükelçi Ulyanov, Bakıri ile bir araya geldi. Ulyanov, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Bakıri ile nihai anlaşmaya ilişkin çözüme kavuşturulması gereken sorunların aşılması için yol ve yöntemleri ele alan yapıcı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.Ulyanov, Siyasi Direktör Mora ile yaptığı görüşmeye ilişkin de KOEP’in yeniden hayata geçirilmesi için atılması gereken adımların konuşulduğunu kaydetti.AB Dış İlişkiler Servisinden herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmelere Çin heyeti de katıldı.İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.Taraflar son olarak Mart 2022’de toplanmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

türkiye

avusturya

viyana

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avusturya, viyana, kapsamlı ortak eylem planı/koep, nükleer, iran, enrique mora