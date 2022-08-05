https://tr.sputniknews.com/20220805/israilden-gazzeye-hava-saldirisi-1059554726.html

İsrail'den Gazze'ye 'Şafak Operasyonu': İslami Cihad komutanı Ebu Mahmud öldürüldü

İsrail'den Gazze'ye 'Şafak Operasyonu': İslami Cihad komutanı Ebu Mahmud öldürüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T16:32+0300

2022-08-05T16:32+0300

2022-08-05T17:49+0300

dünya

israil

gazze

hava saldırısı

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Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.80 kilometrelik alanda 'özel durum' ilanıAçıklamada ayrıca, Gazze Şeridi etrafındaki 80 km'lik alanda 'özel durum' ilan edildiği belirtildi. 'Özel durum' ilan edilen bölge, Tel Aviv ve Kudüs'ü kapsamıyor.Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin basın ofisi ise, İslami Cihad'ın tesislerine düzenlenen atışlar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İslami Cihad Örgütü: Cihatçı komutan Ebu Mahmud öldürüldüFilistin'deki İslami Cihad örgütü, konuya dair duyurusunda "İslami Cihad Hareketi ve askeri kanadı Kudüs Tugayları, Gazze'deki Siyonist suikastte yaşamını yitiren büyük cihatçı komutay Taysir el Cebari Ebu Mahmud'un ölümünün yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'yle sınır hattına 'İslami Cihad grubundan gelmesi muhtemel bir saldırı' gerekçesiyle yeni trafik kısıtlamaları getirmişti.Salı günü kapatılan sınırın haftasonuna dek kapalı kalması bekleniyordu.Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

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israil, gazze, hava saldırısı