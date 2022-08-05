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İsrail'den Gazze'ye 'Şafak Operasyonu': İslami Cihad komutanı Ebu Mahmud öldürüldü
İsrail'den Gazze'ye 'Şafak Operasyonu': İslami Cihad komutanı Ebu Mahmud öldürüldü
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T16:32+0300
2022-08-05T17:49+0300
dünya
israil
gazze
hava saldırısı
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Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.80 kilometrelik alanda 'özel durum' ilanıAçıklamada ayrıca, Gazze Şeridi etrafındaki 80 km'lik alanda 'özel durum' ilan edildiği belirtildi. 'Özel durum' ilan edilen bölge, Tel Aviv ve Kudüs'ü kapsamıyor.Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin basın ofisi ise, İslami Cihad'ın tesislerine düzenlenen atışlar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İslami Cihad Örgütü: Cihatçı komutan Ebu Mahmud öldürüldüFilistin'deki İslami Cihad örgütü, konuya dair duyurusunda "İslami Cihad Hareketi ve askeri kanadı Kudüs Tugayları, Gazze'deki Siyonist suikastte yaşamını yitiren büyük cihatçı komutay Taysir el Cebari Ebu Mahmud'un ölümünün yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'yle sınır hattına 'İslami Cihad grubundan gelmesi muhtemel bir saldırı' gerekçesiyle yeni trafik kısıtlamaları getirmişti.Salı günü kapatılan sınırın haftasonuna dek kapalı kalması bekleniyordu.Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
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israil, gazze, hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye 'Şafak Operasyonu': İslami Cihad komutanı Ebu Mahmud öldürüldü

16:32 05.08.2022 (güncellendi: 17:49 05.08.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDİsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

80 kilometrelik alanda 'özel durum' ilanı

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi etrafındaki 80 km'lik alanda 'özel durum' ilan edildiği belirtildi. 'Özel durum' ilan edilen bölge, Tel Aviv ve Kudüs'ü kapsamıyor.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin basın ofisi ise, İslami Cihad'ın tesislerine düzenlenen atışlar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İslami Cihad Örgütü: Cihatçı komutan Ebu Mahmud öldürüldü

Filistin'deki İslami Cihad örgütü, konuya dair duyurusunda "İslami Cihad Hareketi ve askeri kanadı Kudüs Tugayları, Gazze'deki Siyonist suikastte yaşamını yitiren büyük cihatçı komutay Taysir el Cebari Ebu Mahmud'un ölümünün yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'yle sınır hattına 'İslami Cihad grubundan gelmesi muhtemel bir saldırı' gerekçesiyle yeni trafik kısıtlamaları getirmişti.
Salı günü kapatılan sınırın haftasonuna dek kapalı kalması bekleniyordu.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
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