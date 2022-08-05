İsrail'den Gazze'ye 'Şafak Operasyonu': İslami Cihad komutanı Ebu Mahmud öldürüldü
16:32 05.08.2022 (güncellendi: 17:49 05.08.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDİsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.
Following the direct threats posed by the Palestinian Islamic Jihad in Gaza, the IDF is currently striking in the Gaza Strip.— Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022
A special situation has been declared on the Israeli home front. Details to follow.
80 kilometrelik alanda 'özel durum' ilanı
Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi etrafındaki 80 km'lik alanda 'özel durum' ilan edildiği belirtildi. 'Özel durum' ilan edilen bölge, Tel Aviv ve Kudüs'ü kapsamıyor.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin basın ofisi ise, İslami Cihad'ın tesislerine düzenlenen atışlar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, 'Filistinli İslami Cihad'ın meydana getirdiği tehditler' nedeniyle Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlendiğini açıkladıhttps://t.co/BkRMGiubsu pic.twitter.com/ZEKAN9tagh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2022
İslami Cihad Örgütü: Cihatçı komutan Ebu Mahmud öldürüldü
Filistin'deki İslami Cihad örgütü, konuya dair duyurusunda "İslami Cihad Hareketi ve askeri kanadı Kudüs Tugayları, Gazze'deki Siyonist suikastte yaşamını yitiren büyük cihatçı komutay Taysir el Cebari Ebu Mahmud'un ölümünün yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'yle sınır hattına 'İslami Cihad grubundan gelmesi muhtemel bir saldırı' gerekçesiyle yeni trafik kısıtlamaları getirmişti.
Salı günü kapatılan sınırın haftasonuna dek kapalı kalması bekleniyordu.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırıları sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu dahil olmak üzere 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı https://t.co/FZenQTJxPm pic.twitter.com/LGQw8XfEEd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2022