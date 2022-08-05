https://tr.sputniknews.com/20220805/istanbulda-asayis-denetimi-12-motosiklete-9-bin-705-lira-ceza-1059530603.html

İstanbul’da asayiş denetimi: 12 motosiklete 9 bin 705 lira ceza

İstanbul’da asayiş denetimi: 12 motosiklete 9 bin 705 lira ceza

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T02:47+0300

2022-08-05T02:47+0300

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türkiye

istanbul

denetim

asayiş

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Ada Park, Pendik ve Yeşilköy Sahillerinde atlı birlik, önleyici hizmetler, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 359 Genel Bilgi Toplama (GBT), 17 araç ve 12 motosiklet sorgusu yapıldı.1 motosiklet trafikten men edildiDenetim sonucu 12 motosiklete 9 bin 705 lira idari işlem uygulanırken, 4 yoklama kaçağı yakalandı.Çevreye rahatsızlık vermek ve sarhoşluktan 1 kişiye 554 lira idari işlem uygulandı. 1 gram narkotik madde ele geçirildi, 1 motosiklet trafikten men edilirken, 1 kişinin de ehliyetine alkolden el konuldu.Denetimlerin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla devam edeceği vurgulandı.

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istanbul, denetim, asayiş