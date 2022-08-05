https://tr.sputniknews.com/20220805/izmirde-11-bin-500-yillik-insan-tasvirli-heykel-ele-gecirildi-1059538684.html

İzmir'de 11 bin 500 yıllık insan tasvirli heykel ele geçirildi

İzmir'de 11 bin 500 yıllık insan tasvirli heykel ele geçirildi

İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T11:50+0300

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izmir

yaşam

heykel

göbeklitepe

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İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti.Düzenlenen operasyonda, Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve milattan önce 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi.Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği kaydedildi.Heykelin İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği, olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220804/2-bin-500-yillik-nike-heykeli-bulunduktan-1-asir-sonra-ilk-kez-sergide-1059485526.html

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