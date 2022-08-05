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'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye sucuk paylaşan bilim insanı özür diledi
'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye sucuk paylaşan bilim insanı özür diledi
Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, James Webb Teleskobuyla elde edildiğini iddia ettiği bir uzay görüntüsünü paylaştı. Ancak Klein daha sonra... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:11+0300
2022-08-05T12:11+0300
yaşam
fransa
bilim insanları
james webb uzay teleskobu
şaka
sucuk
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Fransa'nın önde gelen bilim insanlarından Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, 31 Temmuz'da Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ait olduğunu söylediği bir görüntü yayınladı.Görüntünün James Webb Teleskobu'yla elde edildiğini ileri süren Klein, "Bu kadar çok detay... her gün yeni bir dünya ortaya çıkarılıyor" dedi.90 bin takipçili hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi toplayınca Klein, görseldeki kırmızı objenin bir yıldız değil, sucuk olduğunu itiraf etti.'Bilim insanı şakası' olarak tanımladığı olaydan dolayı özür dileyen Prof. Klein, amacının insanlara 'yetkili konumdaki insanlardan gelen bilgilerin doğruluğuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini' hatırlatmak olduğunu savundu.Klein, "Hiçbir kısmı doğru olmayan şakam karşısında şok olmuş olabilecek herkese özürlerimi sunmaya geldim" dedi.Fransız bilim insanının 'şakası', dünyadaki bilim insanlarının haberlerdeki yanlış görüntülerle mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde geldiği için sosyal medya kullanıcılarınca eleştirildi.Twitter kullanıcısı @alexis200m, Klein'ı "Bilimsel bir araştırma direktörünün bu tür şeyleri paylaşması oldukça uygunsuz" diye eleştirdi.Bilimsel güvenilirliği yeniden kazanma amacıyla Klein, daha sonra ünlü Döner Tekerlek Gökadası'nın bir görüntüsünü yayınlarken takipçilerine bu sefer fotoğrafın gerçek olduğunu söyledi.
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fransa, bilim insanları, james webb uzay teleskobu, şaka, sucuk

'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye sucuk paylaşan bilim insanı özür diledi

12:11 05.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTJames Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan görüntüde, 'NGC 3132' bölgesinin merkezindeki parlak bir yıldız ve bulutsunun kaynağı olan, sol altta zar zor görülebilen ikinci bir yıldız yer alıyor.
James Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan görüntüde, 'NGC 3132' bölgesinin merkezindeki parlak bir yıldız ve bulutsunun kaynağı olan, sol altta zar zor görülebilen ikinci bir yıldız yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, James Webb Teleskobuyla elde edildiğini iddia ettiği bir uzay görüntüsünü paylaştı. Ancak Klein daha sonra 'bilim şakası' yaptığını belirterek, paylaşımda yer alan görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu belirtti.
Fransa'nın önde gelen bilim insanlarından Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, 31 Temmuz'da Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ait olduğunu söylediği bir görüntü yayınladı.
Görüntünün James Webb Teleskobu'yla elde edildiğini ileri süren Klein, "Bu kadar çok detay... her gün yeni bir dünya ortaya çıkarılıyor" dedi.
90 bin takipçili hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi toplayınca Klein, görseldeki kırmızı objenin bir yıldız değil, sucuk olduğunu itiraf etti.
'Bilim insanı şakası' olarak tanımladığı olaydan dolayı özür dileyen Prof. Klein, amacının insanlara 'yetkili konumdaki insanlardan gelen bilgilerin doğruluğuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini' hatırlatmak olduğunu savundu.
Klein, "Hiçbir kısmı doğru olmayan şakam karşısında şok olmuş olabilecek herkese özürlerimi sunmaya geldim" dedi.
Fransız bilim insanının 'şakası', dünyadaki bilim insanlarının haberlerdeki yanlış görüntülerle mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde geldiği için sosyal medya kullanıcılarınca eleştirildi.
Twitter kullanıcısı @alexis200m, Klein'ı "Bilimsel bir araştırma direktörünün bu tür şeyleri paylaşması oldukça uygunsuz" diye eleştirdi.
Bilimsel güvenilirliği yeniden kazanma amacıyla Klein, daha sonra ünlü Döner Tekerlek Gökadası'nın bir görüntüsünü yayınlarken takipçilerine bu sefer fotoğrafın gerçek olduğunu söyledi.
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