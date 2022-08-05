https://tr.sputniknews.com/20220805/james-webb-teleskobundan-goruntu-diye-sucuk-paylasan-bilim-insani-ozur-diledi-1059539466.html

'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye sucuk paylaşan bilim insanı özür diledi

'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye sucuk paylaşan bilim insanı özür diledi

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, James Webb Teleskobuyla elde edildiğini iddia ettiği bir uzay görüntüsünü paylaştı. Ancak Klein daha sonra... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T12:11+0300

2022-08-05T12:11+0300

2022-08-05T12:11+0300

yaşam

fransa

bilim insanları

james webb uzay teleskobu

şaka

sucuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058640478_0:341:2199:1578_1920x0_80_0_0_4214d1a3b58ef1613a6557905bd9b8a7.jpg

Fransa'nın önde gelen bilim insanlarından Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, 31 Temmuz'da Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ait olduğunu söylediği bir görüntü yayınladı.Görüntünün James Webb Teleskobu'yla elde edildiğini ileri süren Klein, "Bu kadar çok detay... her gün yeni bir dünya ortaya çıkarılıyor" dedi.90 bin takipçili hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi toplayınca Klein, görseldeki kırmızı objenin bir yıldız değil, sucuk olduğunu itiraf etti.'Bilim insanı şakası' olarak tanımladığı olaydan dolayı özür dileyen Prof. Klein, amacının insanlara 'yetkili konumdaki insanlardan gelen bilgilerin doğruluğuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini' hatırlatmak olduğunu savundu.Klein, "Hiçbir kısmı doğru olmayan şakam karşısında şok olmuş olabilecek herkese özürlerimi sunmaya geldim" dedi.Fransız bilim insanının 'şakası', dünyadaki bilim insanlarının haberlerdeki yanlış görüntülerle mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde geldiği için sosyal medya kullanıcılarınca eleştirildi.Twitter kullanıcısı @alexis200m, Klein'ı "Bilimsel bir araştırma direktörünün bu tür şeyleri paylaşması oldukça uygunsuz" diye eleştirdi.Bilimsel güvenilirliği yeniden kazanma amacıyla Klein, daha sonra ünlü Döner Tekerlek Gökadası'nın bir görüntüsünü yayınlarken takipçilerine bu sefer fotoğrafın gerçek olduğunu söyledi.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, bilim insanları, james webb uzay teleskobu, şaka, sucuk