https://tr.sputniknews.com/20220805/kartaldaki-anadolu-adliyesinde-asma-tavan-coktu-1059551357.html
Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın B Blok 1.kat kısmında bulunan asma tavan çöktü. Çökme büyük paniğe neden olurken, olayın mesai saati dışında meydana... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T15:45+0300
2022-08-05T15:45+0300
2022-08-05T15:51+0300
anadolu adliyesi
türkiye
kartal
çökme
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Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin B Blok 1.katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bulunduğu koridorun tavan kısmı bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme, adliyede korku ve paniğe neden olurken, olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökmeyle birlikte su borularının patladığı ve adliyede görevli personellerin olaya hemen müdahale ettiği öğrenildi.
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anadolu adliyesi, kartal, çökme
Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
15:45 05.08.2022 (güncellendi: 15:51 05.08.2022) Abone ol
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın B Blok 1.kat kısmında bulunan asma tavan çöktü. Çökme büyük paniğe neden olurken, olayın mesai saati dışında meydana gelmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.
Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin B Blok 1.katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bulunduğu koridorun tavan kısmı bir anda büyük bir gürültüyle çöktü.
Çökme, adliyede korku ve paniğe neden olurken, olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Çökmeyle birlikte su borularının patladığı ve adliyede görevli personellerin olaya hemen müdahale ettiği öğrenildi.