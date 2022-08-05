https://tr.sputniknews.com/20220805/kavgayi-ayirmak-isteyen-kisiyi-bicaklayip-kactilar-1059530728.html
Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi bıçaklayıp kaçtılar
Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi bıçaklayıp kaçtılar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T03:24+0300
2022-08-05T03:24+0300
2022-08-05T03:24+0300
türkiye
kavga
gölcük
kocaeli
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
yaralı
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Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı. Olayı gören S.Ö. kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı. Durumu gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/gaziantepte-taksi-duraginda-kavga-1-olu-2-yarali-5-gozalti--1059496439.html
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kavga, gölcük, kocaeli, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, yaralı
Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi bıçaklayıp kaçtılar
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay yerinden kaçarken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı.
Olayı gören S.Ö. kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı.
Durumu gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.