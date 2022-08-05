https://tr.sputniknews.com/20220805/kilicdaroglundan-odtu-yonetimine-mezuniyet-toreni-tepkisi-bay-kemal-onlemi-aliyorlar-akillarinca-1059568157.html

Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ yönetimine 'mezuniyet töreni' tepkisi: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ yönetimine 'mezuniyet töreni' tepkisi: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

ODTÜ Rektörlüğü'nün mezuniyet töreniyle ilgili aldığı karar değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını'... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T22:57+0300

2022-08-05T22:57+0300

2022-08-05T23:01+0300

politika

odtü

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

tepki

devrim stadyumu

mezuniyet

mezuniyet töreni

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ODTÜ Rektörlüğü'ne yönelik açıklamada bulundu. ÖDTÜ Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet töreniyle ilgili 'aile kısıtlaması' kararına değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Yarın ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum.Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."

https://tr.sputniknews.com/20220725/odtu-yonetiminden-mezuniyet-aciklamasi-universitemizin-ic-isleyisine-saygi-duymaya-davet-ediyoruz-1059129026.html

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odtü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orta doğu teknik üniversitesi (odtü), tepki, devrim stadyumu, mezuniyet, mezuniyet töreni