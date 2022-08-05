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Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ yönetimine 'mezuniyet töreni' tepkisi: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca
Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ yönetimine 'mezuniyet töreni' tepkisi: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca
ODTÜ Rektörlüğü'nün mezuniyet töreniyle ilgili aldığı karar değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını'... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T22:57+0300
2022-08-05T23:01+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
tepki
devrim stadyumu
mezuniyet
mezuniyet töreni
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ODTÜ Rektörlüğü'ne yönelik açıklamada bulundu. ÖDTÜ Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet töreniyle ilgili 'aile kısıtlaması' kararına değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Yarın ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum.Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."
https://tr.sputniknews.com/20220725/odtu-yonetiminden-mezuniyet-aciklamasi-universitemizin-ic-isleyisine-saygi-duymaya-davet-ediyoruz-1059129026.html
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odtü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orta doğu teknik üniversitesi (odtü), tepki, devrim stadyumu, mezuniyet, mezuniyet töreni

Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ yönetimine 'mezuniyet töreni' tepkisi: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

22:57 05.08.2022 (güncellendi: 23:01 05.08.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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ODTÜ Rektörlüğü'nün mezuniyet töreniyle ilgili aldığı karar değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ODTÜ Rektörlüğü'ne yönelik açıklamada bulundu.
ÖDTÜ Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet töreniyle ilgili 'aile kısıtlaması' kararına değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum.
Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."
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