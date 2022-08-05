https://tr.sputniknews.com/20220805/koronaviruse-yakalanan-ajda-pekkandan-aciklama-sureci-hafif-semptomlarla-dinlenerek-geciriyorum-1059539647.html
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama: Süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçiriyorum
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama: Süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçiriyorum
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:12+0300
2022-08-05T12:12+0300
2022-08-05T12:15+0300
ajda pekkan
koronavirüs
tedavi
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Ajda Pekkan geçen günlerde koronavirüsüne yakalandı. Tedavisine başlanan Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Pekkan “Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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ajda pekkan, tedavi
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama: Süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçiriyorum
12:12 05.08.2022 (güncellendi: 12:15 05.08.2022) Abone ol
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ajda Pekkan geçen günlerde koronavirüsüne yakalandı. Tedavisine başlanan Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Pekkan “Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.