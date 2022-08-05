https://tr.sputniknews.com/20220805/koronaviruse-yakalanan-ajda-pekkandan-aciklama-sureci-hafif-semptomlarla-dinlenerek-geciriyorum-1059539647.html

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama: Süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçiriyorum

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama: Süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçiriyorum

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

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ajda pekkan

koronavirüs

tedavi

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Ajda Pekkan geçen günlerde koronavirüsüne yakalandı. Tedavisine başlanan Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Pekkan “Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

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2022

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ajda pekkan, tedavi