https://tr.sputniknews.com/20220805/kremlin-turkiyenin-suriyeye-dair-endiseleri-mesru-fakat-istikrarsizlastirici-adimlar-atilmamali-1059546765.html

Kremlin: Türkiye’nin Suriye’ye dair endişeleri meşru fakat istikrarsızlaştırıcı adımlar atılmamalı

Kremlin: Türkiye’nin Suriye’ye dair endişeleri meşru fakat istikrarsızlaştırıcı adımlar atılmamalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’den kendisine yönelebilecek olası bir tehditle ilgili güvenlik endişelerini dikkate aldıklarını fakat... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T14:17+0300

2022-08-05T14:17+0300

2022-08-05T14:18+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

türkiye

suriye

askeri harekat

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

soçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043515494_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_93b63bcb0e13fa26dbe8314ae4d6fca7.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin olası suriye operasyonu konusunda Kremlin’in ne düşündüğü sorusuna, “Suriye, bugün (Soçi’de) muhakkak ele alınacak. Türkiye’nin gerçekten de güvenlik konusunda meşru endişeleri mevcut. Bunları tabii ki dikkate alıyoruz” yanıtını verdi.Bununla beraber Peskov, ‘Suriye’deki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilecek ya da Suriye’nin topraksal ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek adımlara izin verilmemesinin çok mühim olduğunu’ da sözlerine ekledi.‘Montrö, Türkiye ile ilişkilerimizde çok mühim olan bir köşe taşı’Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan’ın Soçi görüşmeleri sırasında Montrö Sözleşmesi’nin ele alınıp alınmayacağı sorusuna verdiği yanıtta ise ‘bu konuda görüşülecek bir şey olmadığını’ belirtti. “Montrö Sözleşmesi, bir köşe taşı, oluşturduğu hukuki çerçeve bakımından Karadeniz ülkelerinin hepsi için ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz açısından da çok mühim bir unsur” diyen Peskov, “Sözleşmenin görüşülecek bir yanı yok. Montrö, yürürlükte ve çok ama çok önemli” ifadelerini kullandı.‘Putin’in Erdoğan ile görüşmelerinde çeviri yapmıyorum ancak Türkiye lideriyle Türkçe selamlaşıyorum’Peskov, bir başka soru karşısında da, Türkçe bilmesine karşın Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmelerde çeviri konusunda yardımcı olmadığını fakat Türkiye lideriyle Türkçe selamlaştığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220805/erdogan-putinle-gorusme-icin-sociye-gitti--1059540388.html

rusya

suriye

soçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy peskov, kremlin, rusya, türkiye, suriye, askeri harekat, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, soçi