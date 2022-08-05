https://tr.sputniknews.com/20220805/kremlin-turkiyenin-suriyeye-dair-endiseleri-mesru-fakat-istikrarsizlastirici-adimlar-atilmamali-1059546765.html
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’ye dair endişeleri meşru fakat istikrarsızlaştırıcı adımlar atılmamalı
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’ye dair endişeleri meşru fakat istikrarsızlaştırıcı adımlar atılmamalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’den kendisine yönelebilecek olası bir tehditle ilgili güvenlik endişelerini dikkate aldıklarını fakat... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:17+0300
2022-08-05T14:17+0300
2022-08-05T14:18+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
türkiye
suriye
askeri harekat
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
soçi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin olası suriye operasyonu konusunda Kremlin’in ne düşündüğü sorusuna, “Suriye, bugün (Soçi’de) muhakkak ele alınacak. Türkiye’nin gerçekten de güvenlik konusunda meşru endişeleri mevcut. Bunları tabii ki dikkate alıyoruz” yanıtını verdi.Bununla beraber Peskov, ‘Suriye’deki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilecek ya da Suriye’nin topraksal ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek adımlara izin verilmemesinin çok mühim olduğunu’ da sözlerine ekledi.‘Montrö, Türkiye ile ilişkilerimizde çok mühim olan bir köşe taşı’Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan’ın Soçi görüşmeleri sırasında Montrö Sözleşmesi’nin ele alınıp alınmayacağı sorusuna verdiği yanıtta ise ‘bu konuda görüşülecek bir şey olmadığını’ belirtti. “Montrö Sözleşmesi, bir köşe taşı, oluşturduğu hukuki çerçeve bakımından Karadeniz ülkelerinin hepsi için ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz açısından da çok mühim bir unsur” diyen Peskov, “Sözleşmenin görüşülecek bir yanı yok. Montrö, yürürlükte ve çok ama çok önemli” ifadelerini kullandı.‘Putin’in Erdoğan ile görüşmelerinde çeviri yapmıyorum ancak Türkiye lideriyle Türkçe selamlaşıyorum’Peskov, bir başka soru karşısında da, Türkçe bilmesine karşın Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmelerde çeviri konusunda yardımcı olmadığını fakat Türkiye lideriyle Türkçe selamlaştığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220805/erdogan-putinle-gorusme-icin-sociye-gitti--1059540388.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, türkiye, suriye, askeri harekat, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, soçi
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’ye dair endişeleri meşru fakat istikrarsızlaştırıcı adımlar atılmamalı
14:17 05.08.2022 (güncellendi: 14:18 05.08.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’den kendisine yönelebilecek olası bir tehditle ilgili güvenlik endişelerini dikkate aldıklarını fakat Ankara’ya, bu ülkedeki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabilecek eylemlere girişmemesi çağrısını yaptıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin olası suriye operasyonu konusunda Kremlin’in ne düşündüğü sorusuna, “Suriye, bugün (Soçi’de) muhakkak ele alınacak. Türkiye’nin gerçekten de güvenlik konusunda meşru endişeleri mevcut. Bunları tabii ki dikkate alıyoruz” yanıtını verdi.
Bununla beraber Peskov, ‘Suriye’deki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilecek ya da Suriye’nin topraksal ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek adımlara izin verilmemesinin çok mühim olduğunu’ da sözlerine ekledi.
‘Montrö, Türkiye ile ilişkilerimizde çok mühim olan bir köşe taşı’
Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan’ın Soçi görüşmeleri sırasında Montrö Sözleşmesi’nin ele alınıp alınmayacağı sorusuna verdiği yanıtta ise ‘bu konuda görüşülecek bir şey olmadığını’ belirtti. “Montrö Sözleşmesi, bir köşe taşı, oluşturduğu hukuki çerçeve bakımından Karadeniz ülkelerinin hepsi için ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz açısından da çok mühim bir unsur” diyen Peskov, “Sözleşmenin görüşülecek bir yanı yok. Montrö, yürürlükte ve çok ama çok önemli” ifadelerini kullandı.
‘Putin’in Erdoğan ile görüşmelerinde çeviri yapmıyorum ancak Türkiye lideriyle Türkçe selamlaşıyorum’
Peskov, bir başka soru karşısında da, Türkçe bilmesine karşın Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmelerde çeviri konusunda yardımcı olmadığını fakat Türkiye lideriyle Türkçe selamlaştığını söyledi.