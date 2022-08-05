https://tr.sputniknews.com/20220805/macrondan-arapca-paylasim-lubnan-halkinin-adalet-ve-reform-konusundaki-ozlemleri-karsilanmali-1059526680.html

Macron'dan Arapça paylaşım: Lübnan halkının adalet ve reform konusundaki özlemleri karşılanmalı

Macron'dan Arapça paylaşım: Lübnan halkının adalet ve reform konusundaki özlemleri karşılanmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ikinci yıldönümünde, Arapça bir mesaj paylaşarak, "Bu facia, Lübnan’ın yaşamadığı çok yönlü krizi... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T00:36+0300

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dünya

lübnan

emmanuel macron

beyrut

beyrut limanı

patlama

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasının 2. yıldönümünde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Arapça bir mesaj paylaştı. Macron, paylaşımında "Bugün Lübnan, Beyrut limanındaki patlamadan iki yıl sonra ulusal bir yas günü yaşıyor. Ağustos 2020'de bu trajediyi öğrendiğimde beni sarsan dehşeti büyük bir üzüntüyle hatırlıyorum" dedi.'Adalet sağlanmalı'Patlamanın ardından Beyrut'a yaptığı ziyareti hatırlatan Fransız lider, "Yürekleri acıyla dolsa da Lübnan halkının asaleti ve cesareti, iki gün sonra onlarla Gammeyze mahallesinin yıkık sokaklarını gezmek için oraya seyahat etmeme neden oldu. Adalet sağlanmalı" ifadelerini kullandı.“Bu facia, Lübnan’ın yaşamadığı çok yönlü krizi gözler önünde serdi” diye devam eden Macron, "Lübnan halkının adalet ve reform konusundaki meşru özlemleri karşılanmalıdır" diye ekledi.Ne olmuştu?Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.Bunun üzerine Macron, ülkeye resmi ziyaret kapsamında Beyrut'a gitmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200901/macron-lubnanli-sanatci-feyruzun-evi-onunde-protesto-edildi-1042761764.html

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lübnan, emmanuel macron, beyrut, beyrut limanı, patlama