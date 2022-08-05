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https://tr.sputniknews.com/20220805/meksika-lideri-lopez-obradorda-ekonomik-toparlanma-icin-5-yil-kuresel-ateskes-onerisi-1059554776.html
Meksika'dan '5 yıl küresel ateşkes' önerisi
Meksika'dan '5 yıl küresel ateşkes' önerisi
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ekonomik toparlanma için uluslararası topluma 5 yıl için askeri ve iktisadi savaşlardan kaçınma çağrısı... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T16:33+0300
2022-08-05T16:36+0300
dünya
andres manuel lopez obrador
meksika
tayvan
ukrayna
ateşkes
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Tayvan krizlerini değerlendirdi.Lopez Obrador, "Ülkemizin tutumu, savaşların ve silahlı çatışmaların olmaması ve anlaşmalara diyalog yoluyla varılması yönünde. Halkları etkileyen krizle baş edebilmek için ülkeler, en az 5 yıllık bir ateşkes üzerinde anlaşabilirler. Savaşı, çatışmayı ve provokasyonları sona erdiren bir ateşkes..." dedi.Tayvan sorununda Meksika'nın tavrının ne olduğu sorusuna yanıt veren Lopez Obrador, diyaloğun çatışmaya tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Meksika lideri, ayrıca Birleşmiş Milletler'i (BM) taahhütleri izleme amaçlı bir mekanizma olarak kullanarak ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının durdurulması çağrısında bulundu.Tüm dünyayı etkileyen ticaret savaşlarına yatırım yapılmaması gerektiğine işaret eden Lopez Obrador, "Çatışmalar, özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sona erdiğinde her şey olduğu gibi kalmalı" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Meksika lideri, sözünü ettiği 5 yıllık ateşkes boyunca dünya hükümetlerinin üretken faaliyetleri teşvik edebileceğini, istihdam yaratabileceğini, yoksullara hizmet edebileceğini ve kalkınma için işbirliği geliştirebileceğini vurguladı.'Provokasyona ve savaşa hayır diyoruz'Lopez Obrador, şöyle devam etti: "Provokasyona ve savaşa hayır diyoruz. Dünyada hegemonya istemiyoruz. Birleşmiş Milletler'de gündeme gelebilecek bu öneriyi ABD, Rusya ve Çin'den kabul etmelerini istemek büyük bir şey değil. Hiçbir hükümet sorumsuzca hareket edemez ve etmemelidir. Bu iyiyle kötü arasında bir mesele değil. Bu, insanların çıkarlarını hükümetlerin ve sermaye gruplarının çıkarlarının üzerine koymakla ilgili. Ütopik görünse de ihtiyaç duyulan şey budur. Aksi değil."
https://tr.sputniknews.com/20220805/orban-dunyanin-acilen-guclu-liderlere-ihtiyaci-var-1059534655.html
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andres manuel lopez obrador, meksika, tayvan, ukrayna, ateşkes

Meksika'dan '5 yıl küresel ateşkes' önerisi

16:33 05.08.2022 (güncellendi: 16:36 05.08.2022)
© İHA / ISAAC ESQUIVELAndres Manuel Lopez Obrador
Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / ISAAC ESQUIVEL
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ekonomik toparlanma için uluslararası topluma 5 yıl için askeri ve iktisadi savaşlardan kaçınma çağrısı yaptı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Tayvan krizlerini değerlendirdi.
Lopez Obrador, "Ülkemizin tutumu, savaşların ve silahlı çatışmaların olmaması ve anlaşmalara diyalog yoluyla varılması yönünde. Halkları etkileyen krizle baş edebilmek için ülkeler, en az 5 yıllık bir ateşkes üzerinde anlaşabilirler. Savaşı, çatışmayı ve provokasyonları sona erdiren bir ateşkes..." dedi.
Tayvan sorununda Meksika'nın tavrının ne olduğu sorusuna yanıt veren Lopez Obrador, diyaloğun çatışmaya tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Meksika lideri, ayrıca Birleşmiş Milletler'i (BM) taahhütleri izleme amaçlı bir mekanizma olarak kullanarak ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının durdurulması çağrısında bulundu.
Tüm dünyayı etkileyen ticaret savaşlarına yatırım yapılmaması gerektiğine işaret eden Lopez Obrador, "Çatışmalar, özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sona erdiğinde her şey olduğu gibi kalmalı" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Meksika lideri, sözünü ettiği 5 yıllık ateşkes boyunca dünya hükümetlerinin üretken faaliyetleri teşvik edebileceğini, istihdam yaratabileceğini, yoksullara hizmet edebileceğini ve kalkınma için işbirliği geliştirebileceğini vurguladı.

'Provokasyona ve savaşa hayır diyoruz'

Lopez Obrador, şöyle devam etti: "Provokasyona ve savaşa hayır diyoruz. Dünyada hegemonya istemiyoruz. Birleşmiş Milletler'de gündeme gelebilecek bu öneriyi ABD, Rusya ve Çin'den kabul etmelerini istemek büyük bir şey değil. Hiçbir hükümet sorumsuzca hareket edemez ve etmemelidir. Bu iyiyle kötü arasında bir mesele değil. Bu, insanların çıkarlarını hükümetlerin ve sermaye gruplarının çıkarlarının üzerine koymakla ilgili. Ütopik görünse de ihtiyaç duyulan şey budur. Aksi değil."
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