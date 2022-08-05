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Minibüs üzerinde yolculuğa gözaltı
Minibüs üzerinde yolculuğa gözaltı
İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için hatlı yolcu minibüsünün üzerine gizlice çıkarak yolculuk yapan kişi gözaltına alındı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T15:05+0300
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türkiye
türkiye
minibüs
ceza
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Sosyal medyada tık alma amacıyla Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. gözaltına alındı.Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Y.E.Ö. gizlice çıktığı hatlı minibüsün üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı.Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti.Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.
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türkiye, minibüs, ceza

Minibüs üzerinde yolculuğa gözaltı

15:05 05.08.2022
© DHAMinibüs üzerinde yolculuğa gözaltı
Minibüs üzerinde yolculuğa gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için hatlı yolcu minibüsünün üzerine gizlice çıkarak yolculuk yapan kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada tık alma amacıyla Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. gözaltına alındı.
Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Y.E.Ö. gizlice çıktığı hatlı minibüsün üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı.
Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti.

Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.
Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.
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