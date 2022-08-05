Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220805/nancy-pelosi-guney-kore-kuzey-kore-sinirini-ziyaret-etti-1059529664.html
Nancy Pelosi Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti
Nancy Pelosi Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi’ni ziyaret etti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T02:26+0300
2022-08-05T02:26+0300
dünya
abd
nancy pelosi
güney kore
kuzey kore
tayvan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059529270_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b12e30553163a73098bcb99ec45b25ec.jpg
Washington ile Pekin arasında gerilime neden olan Tayvan ziyaretinin ardından Güney Kore'ye giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ziyareti çerçevesinde Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi’ni ziyaret etti.Pelosi kongre heyetinin Güney Kore ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kore'de ABD Kuvvetlerinin Kore Komutanı General Paul LaCamera liderliğindeki ABD kahramanlarıyla etkileşimde bulunmak bir ayrıcalıktı. Askerden Arındırılmış Bölge/Ortak Güvenlik Bölgesi (DMZ/JSA) ve Osan Hava Üssü'ne yaptığımız ziyaretlerde, Kore Yarımadası’nda demokrasi nöbetçileri olarak görev yapan askerlerimizin vatansever hizmetleri için kongreye ve ülkeye şükranlarımızı ilettik" dedi.Pelosi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştüGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un tatilde olması nedeniyle yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen Pelosi, Yoon ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Pelosi, şunları söyledi:Pelosi, "Kongre heyeti ziyaretimize devam ederken, bölgedeki ortaklıklarımızı güçlendirmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmeye çalışıyoruz" dedi.Ne olmuştu?Asya ziyaretine 1 Ağustos’ta Singapur’dan başlayan Pelosi, Malezya’nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte 2 Ağustos’ta Tayvan’ın başkenti Taipei’ye gitmişti. Pelosi’yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi, Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmiş, Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan’dan ayrılmıştı. Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili olmuştu.
güney kore
kuzey kore
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059529270_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_83e650758363af3b8513d3d5a6657ded.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, nancy pelosi, güney kore, kuzey kore, tayvan, çin

Nancy Pelosi Güney Kore-Kuzey Kore sınırını ziyaret etti

02:26 05.08.2022
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-
Abone olTelegram
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi’ni ziyaret etti.
Washington ile Pekin arasında gerilime neden olan Tayvan ziyaretinin ardından Güney Kore'ye giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ziyareti çerçevesinde Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi’ni ziyaret etti.
Pelosi kongre heyetinin Güney Kore ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kore'de ABD Kuvvetlerinin Kore Komutanı General Paul LaCamera liderliğindeki ABD kahramanlarıyla etkileşimde bulunmak bir ayrıcalıktı. Askerden Arındırılmış Bölge/Ortak Güvenlik Bölgesi (DMZ/JSA) ve Osan Hava Üssü'ne yaptığımız ziyaretlerde, Kore Yarımadası’nda demokrasi nöbetçileri olarak görev yapan askerlerimizin vatansever hizmetleri için kongreye ve ülkeye şükranlarımızı ilettik" dedi.
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-

Pelosi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un tatilde olması nedeniyle yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen Pelosi, Yoon ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Pelosi, şunları söyledi:
"Heyet, Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir telefon görüşmesi yapmaktan memnuniyet duydu. Görüşmede Başkan'a Kore'nin 28 bin ABD askeri ve ailelerine gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ettik. Her üye, Başkan ile sohbet ederek, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmek için devam eden işbirliği alanlarını vurguladı. "
Pelosi, "Kongre heyeti ziyaretimize devam ederken, bölgedeki ortaklıklarımızı güçlendirmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmeye çalışıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Asya ziyaretine 1 Ağustos’ta Singapur’dan başlayan Pelosi, Malezya’nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte 2 Ağustos’ta Tayvan’ın başkenti Taipei’ye gitmişti. Pelosi’yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı.
Pelosi, Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmiş, Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan’dan ayrılmıştı.
Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili olmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала