https://tr.sputniknews.com/20220805/ogm-6-aylik-faaliyet-raporunu-acikladi-1-yangin-sondurme-ucagi-ve-4-helikopter-alinamadi-1059552534.html

OGM 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı: 1 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter alınamadı

OGM 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı: 1 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter alınamadı

Orman Genel Müdürlüğü 2022 yılının ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Raporda, 2022 yılının bütçesinde pay ayrılan yangın söndürme uçağı ve... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T16:07+0300

2022-08-05T16:07+0300

2022-08-05T16:14+0300

türkiye

orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

orman genel müdürlüğü

yangın söndürme

uçak

helikopter

tanker

yangın

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Orman Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ile hedeflerinin ve yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” yayımlandı.Raporda genel müdürlüğün hedefleri arasında “Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin artırılması ve müdahale kapasitesi güçlendirilmesi” hedefi yer aldı. Bu hedefe ulaşılması için 2022 yılı başında 1 adet uçak, 4 adet helikopter, 294 su tankeri, 95 arasöz, 5 adet yangın lojistik aracı, 1250 adet fotokapan, ikisi hibe ikisi satın alınma şeklinde 4 adet dron alınması hedeflendi.Hedeflerin gerçekleşme oranları açıklandıRaporda hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin rakamlar paylaşıldı. 2 milyar 400 milyon ödenek ayrılan helikopter ve uçak alım projesinin gerçekleşme oranı sıfır olarak açıklandı. İlk alt aylık dönemde 294 su tankerinin 169’u satın alındı. Bunun için 9 milyon 586 bin TL harcandı. 95 arasöz hedefinin ise 45 tanesi satın alındı. 45 arasöz için 185 milyon 280 bin TL harcandı. 5 yangın lojistik aracı için ise 8 milyon 300 bin TL harcandı. 4 dron ve 1250 fotokapan, 1500 yangın cell sistemi alım projelerinde de gerçekleşme oranı sıfırda kaldı.Orman yangını eğitimleri verildiRaporda orman yangınları ile mücadele ve yangınların önlenmesi için yapılan çalışmalar ise şöyle anlatıldı:İlk altı ayda 777 orman yangınıİlk altı ayda gerçekleşen orman yangılarıyla ilgili de bilgi verilen raporda “Orman yangınlarıyla mücadele organizasyonuna yönelik fiziki tedbirlerin alınması ve gerek yangın sırasında gerekse yangın sonrası meydana gelecek zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar ise 2022 yılı programlarına uygun şekilde sonuçlandırılmıştır. Yıl içerisinde, yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 777 adet orman yangınına müdahale edilmiştir. Yangınlarda 1360 hektar orman alanı zarar görmüştür” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html

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2022

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orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, yangın söndürme, uçak, helikopter, tanker, yangın