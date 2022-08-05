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https://tr.sputniknews.com/20220805/ogm-6-aylik-faaliyet-raporunu-acikladi-1-yangin-sondurme-ucagi-ve-4-helikopter-alinamadi-1059552534.html
OGM 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı: 1 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter alınamadı
OGM 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı: 1 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter alınamadı
Orman Genel Müdürlüğü 2022 yılının ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Raporda, 2022 yılının bütçesinde pay ayrılan yangın söndürme uçağı ve... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T16:07+0300
2022-08-05T16:14+0300
türkiye
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
yangın söndürme
uçak
helikopter
tanker
yangın
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Orman Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ile hedeflerinin ve yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” yayımlandı.Raporda genel müdürlüğün hedefleri arasında “Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin artırılması ve müdahale kapasitesi güçlendirilmesi” hedefi yer aldı. Bu hedefe ulaşılması için 2022 yılı başında 1 adet uçak, 4 adet helikopter, 294 su tankeri, 95 arasöz, 5 adet yangın lojistik aracı, 1250 adet fotokapan, ikisi hibe ikisi satın alınma şeklinde 4 adet dron alınması hedeflendi.Hedeflerin gerçekleşme oranları açıklandıRaporda hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin rakamlar paylaşıldı. 2 milyar 400 milyon ödenek ayrılan helikopter ve uçak alım projesinin gerçekleşme oranı sıfır olarak açıklandı. İlk alt aylık dönemde 294 su tankerinin 169’u satın alındı. Bunun için 9 milyon 586 bin TL harcandı. 95 arasöz hedefinin ise 45 tanesi satın alındı. 45 arasöz için 185 milyon 280 bin TL harcandı. 5 yangın lojistik aracı için ise 8 milyon 300 bin TL harcandı. 4 dron ve 1250 fotokapan, 1500 yangın cell sistemi alım projelerinde de gerçekleşme oranı sıfırda kaldı.Orman yangını eğitimleri verildiRaporda orman yangınları ile mücadele ve yangınların önlenmesi için yapılan çalışmalar ise şöyle anlatıldı:İlk altı ayda 777 orman yangınıİlk altı ayda gerçekleşen orman yangılarıyla ilgili de bilgi verilen raporda “Orman yangınlarıyla mücadele organizasyonuna yönelik fiziki tedbirlerin alınması ve gerek yangın sırasında gerekse yangın sonrası meydana gelecek zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar ise 2022 yılı programlarına uygun şekilde sonuçlandırılmıştır. Yıl içerisinde, yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 777 adet orman yangınına müdahale edilmiştir. Yangınlarda 1360 hektar orman alanı zarar görmüştür” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html
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orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, yangın söndürme, uçak, helikopter, tanker, yangın

OGM 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı: 1 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter alınamadı

16:07 05.08.2022 (güncellendi: 16:14 05.08.2022)
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Be-200 yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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Özel
Orman Genel Müdürlüğü 2022 yılının ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Raporda, 2022 yılının bütçesinde pay ayrılan yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin ilk altı aylık dönemde alımının gerçekleştirilemediği bilgisine yer verildi.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ile hedeflerinin ve yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” yayımlandı.
Raporda genel müdürlüğün hedefleri arasında “Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin artırılması ve müdahale kapasitesi güçlendirilmesi” hedefi yer aldı. Bu hedefe ulaşılması için 2022 yılı başında 1 adet uçak, 4 adet helikopter, 294 su tankeri, 95 arasöz, 5 adet yangın lojistik aracı, 1250 adet fotokapan, ikisi hibe ikisi satın alınma şeklinde 4 adet dron alınması hedeflendi.

Hedeflerin gerçekleşme oranları açıklandı

Raporda hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin rakamlar paylaşıldı. 2 milyar 400 milyon ödenek ayrılan helikopter ve uçak alım projesinin gerçekleşme oranı sıfır olarak açıklandı. İlk alt aylık dönemde 294 su tankerinin 169’u satın alındı. Bunun için 9 milyon 586 bin TL harcandı. 95 arasöz hedefinin ise 45 tanesi satın alındı. 45 arasöz için 185 milyon 280 bin TL harcandı. 5 yangın lojistik aracı için ise 8 milyon 300 bin TL harcandı. 4 dron ve 1250 fotokapan, 1500 yangın cell sistemi alım projelerinde de gerçekleşme oranı sıfırda kaldı.
© FotoğrafOGM
OGM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
OGM
© Fotoğraf

Orman yangını eğitimleri verildi

Raporda orman yangınları ile mücadele ve yangınların önlenmesi için yapılan çalışmalar ise şöyle anlatıldı:
“Orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek maksadıyla Orman Yangınları İle Mücadele Eylem Planı hazırlanmış; yangın öncesi hazırlık sürecinde, aşağıda özetlenen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Özel yangın önleme bölgeleri olarak belirlenen yörelerde halkın orman yangınlarına karşı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi maksadıyla yürütülen çalışmalara devam edilmiştir. Yangına hassas bölgelerde avcı, çoban ve çiftçilere yönelik eğitimlere ağırlık verilmiş, etkin kamuoyu oluşturulması maksadıyla yerel basın temsilcileriyle toplantı ve tanıtım gezileri düzenlenmiştir. Doğa ve orman sevgisini konu alan faaliyetler tüm bölge müdürlükleri düzeyinde organize edilmiş ve yöre halkı tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmış; ormanlarımız, ormancılığımız ve orman yangınları konusunda bilgi verilmiştir. Özellikle yangına hassas bölgelerde bulunan yerel radyo ve televizyon kanallarıyla işbirliği gerçekleştirilmiş; hazırlanan belgesel, reklam ve kamu spotu vasıtasıyla geniş kitlelere ormanlarımız, ormancılığımız ve orman yangınları konusunda bilgi aktarılmıştır.”

İlk altı ayda 777 orman yangını

İlk altı ayda gerçekleşen orman yangılarıyla ilgili de bilgi verilen raporda “Orman yangınlarıyla mücadele organizasyonuna yönelik fiziki tedbirlerin alınması ve gerek yangın sırasında gerekse yangın sonrası meydana gelecek zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar ise 2022 yılı programlarına uygun şekilde sonuçlandırılmıştır. Yıl içerisinde, yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 777 adet orman yangınına müdahale edilmiştir. Yangınlarda 1360 hektar orman alanı zarar görmüştür” ifadeleri kullanıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
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