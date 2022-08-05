https://tr.sputniknews.com/20220805/okul-servislerinde-yonetmelik-ertelendi-1059533274.html

Okul servislerinde yönetmelik ertelendi

Okul servislerinde yönetmelik ertelendi

Eğitim-öğretim yılı açılışına az bir zaman kalan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, koltuk sensörü, 3 nokta emniyet kemeri, iç... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T09:00+0300

2022-08-05T09:00+0300

2022-08-05T09:00+0300

türkiye

okul servisi

yönetmelik

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Okul servislerine yönelik yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre servis araçlarındaki bazı güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemeler ertelendi.2017 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin geçici 2'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki maddelerin uygulanması 2, 3 ve 4 yıl ertelenmiş oldu.Söz konusu maddeler şu şekilde: -Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta Emniyet Kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.-Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.-Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

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okul servisi, yönetmelik