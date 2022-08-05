https://tr.sputniknews.com/20220805/olumlu-dunya-devam-filmiyle-geri-donuyor-disney-plusta-yayinlanacak-1059549785.html

'Ölümlü Dünya' devam filmiyle geri dönüyor: Disney Plus'ta yayınlanacak

'Ölümlü Dünya' devam filmiyle geri dönüyor: Disney Plus'ta yayınlanacak

Disney Plus, 'Ölümlü Dünya'nın devam filmi için için Taff Pictures’la anlaştı. Aynı kadroyla çekilecek filmin sonbaharda Disney Plus’ta izleyicilerle buluşması... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T15:20+0300

2022-08-05T15:20+0300

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feyyaz yiğit

yaşam

film

disney plus

ölümlü dünya

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Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın yer aldığı komedi filmi 'Ölümlü Dünya', önümüzdeki yıl devam filmiyle geri dönüyor. Türkiye'de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan Disney Plus, devam filmi için için Taff Pictures’la anlaştı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aynı kadroyla çekilecek filmin çekimleri nisan, mayıs aylarında başlayacak. Devam filminin sonbaharda Disney Plus’ta izleyicilerle buluşması planlanıyor.26 Ocak 2018’de gösterime giren serinin ilk filmi, 11 hafta kaldığı sinemalarda 585 bin 145 seyirciye ulaştı. Filmin senaryosunda, Ali Atay, Aziz Kedi; Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel imzası yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20180912/atv-olumlu-dunya-sansur-dolar-1035154440.html

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feyyaz yiğit, film, disney plus, ölümlü dünya