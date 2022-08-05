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Otomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü
Otomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Pendik'te, otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen H.E. tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Serdar Akkuş hayatını kaybetti. Gözaltına... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:34+0300
2022-08-05T14:34+0300
yaşam
istanbul
pendik
ceza
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İstanbul'da, 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi.DHA'da yer alan habere göre durumu farketmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Boğazından bıçaklandıSerdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı.Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kavganın yaşandığı ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serdar Akkuş'un otomobili ile geçtikten sonra yaya olarak geri geldiği ve H.E ile kavga ettiği anlar yer alırken, bir süre sonra kameranın açısından çıktıkları görüldü.
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istanbul, pendik, ceza

Otomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü

14:34 05.08.2022
© DHAOtomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü
Otomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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İstanbul Pendik'te, otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen H.E. tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Serdar Akkuş hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da, 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi.
DHA'da yer alan habere göre durumu farketmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Boğazından bıçaklandı

Serdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kavganın yaşandığı ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serdar Akkuş'un otomobili ile geçtikten sonra yaya olarak geri geldiği ve H.E ile kavga ettiği anlar yer alırken, bir süre sonra kameranın açısından çıktıkları görüldü.
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