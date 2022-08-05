https://tr.sputniknews.com/20220805/otomobille-ayaginin-uzerinden-gecen-kisiyle-tartisan-adam-bicaklanarak-olduruldu-1059547938.html

Otomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü

Otomobille ayağının üzerinden geçen kişiyle tartışan adam bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Pendik'te, otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen H.E. tarafından bıçaklanan 32 yaşındaki Serdar Akkuş hayatını kaybetti. Gözaltına... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T14:34+0300

2022-08-05T14:34+0300

2022-08-05T14:34+0300

yaşam

istanbul

pendik

ceza

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İstanbul'da, 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi.DHA'da yer alan habere göre durumu farketmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Boğazından bıçaklandıSerdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı.Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kavganın yaşandığı ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serdar Akkuş'un otomobili ile geçtikten sonra yaya olarak geri geldiği ve H.E ile kavga ettiği anlar yer alırken, bir süre sonra kameranın açısından çıktıkları görüldü.

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istanbul, pendik, ceza