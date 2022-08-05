https://tr.sputniknews.com/20220805/peskov-cin-pelosinin-tayvan-ziyareti-isiginda-egemenligini-korumak-icin-mesru-adimlar-atiyor---1059546447.html
Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor
Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor
Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pekin'in... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:17+0300
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abd
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dmitriy peskov
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Peskov, "Gerilim hızlı bir şekilde düşmeyecek. Doğal olarak, bu provokasyonlar ışığında Çin'in egemenliğini korumaya yönelik adımlar atması son derece meşru. Elbette bu tür provokasyonlar yanıtsız kalmaz" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtilmişti. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220805/cin-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiye-yaptirim-uyguladi-1059537635.html
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Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor
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Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pekin'in egemenliğini korumak için meşru adımlar attığını belirtti.
Peskov, "Gerilim hızlı bir şekilde düşmeyecek. Doğal olarak, bu provokasyonlar ışığında Çin'in egemenliğini korumaya yönelik adımlar atması son derece meşru. Elbette bu tür provokasyonlar yanıtsız kalmaz" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtilmişti. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.