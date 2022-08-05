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https://tr.sputniknews.com/20220805/peskov-cin-pelosinin-tayvan-ziyareti-isiginda-egemenligini-korumak-icin-mesru-adimlar-atiyor---1059546447.html
Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor
Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor
Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pekin'in... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:17+0300
2022-08-05T14:17+0300
dünya
çin
rusya
kremlin
abd
nancy pelosi
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Peskov, "Gerilim hızlı bir şekilde düşmeyecek. Doğal olarak, bu provokasyonlar ışığında Çin'in egemenliğini korumaya yönelik adımlar atması son derece meşru. Elbette bu tür provokasyonlar yanıtsız kalmaz" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtilmişti. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220805/cin-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiye-yaptirim-uyguladi-1059537635.html
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çin, rusya, kremlin, abd, nancy pelosi, dmitriy peskov

Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor

14:17 05.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTNancy Pelosi- Tayvan
Nancy Pelosi- Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pekin'in egemenliğini korumak için meşru adımlar attığını belirtti.
Peskov, "Gerilim hızlı bir şekilde düşmeyecek. Doğal olarak, bu provokasyonlar ışığında Çin'in egemenliğini korumaya yönelik adımlar atması son derece meşru. Elbette bu tür provokasyonlar yanıtsız kalmaz" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtilmişti. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye yaptırım uyguladı
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