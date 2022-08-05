https://tr.sputniknews.com/20220805/peskov-cin-pelosinin-tayvan-ziyareti-isiginda-egemenligini-korumak-icin-mesru-adimlar-atiyor---1059546447.html

Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor

Peskov: Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar atıyor

Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pekin'in... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T14:17+0300

2022-08-05T14:17+0300

2022-08-05T14:17+0300

dünya

çin

rusya

kremlin

abd

nancy pelosi

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059546633_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_bc06b296ac3a7b1754496d987daacebd.jpg

Peskov, "Gerilim hızlı bir şekilde düşmeyecek. Doğal olarak, bu provokasyonlar ışığında Çin'in egemenliğini korumaya yönelik adımlar atması son derece meşru. Elbette bu tür provokasyonlar yanıtsız kalmaz" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtilmişti. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220805/cin-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiye-yaptirim-uyguladi-1059537635.html

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, rusya, kremlin, abd, nancy pelosi, dmitriy peskov