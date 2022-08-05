https://tr.sputniknews.com/20220805/rusya-suriyede-abdnin-egittigi-liva-suheda-karyeteyn-militanlari-olduruldu-1059549312.html

Rusya: Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn militanları öldürüldü

Rusya: Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn militanları öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn terör örgütüne üye bir grup militanın Rus güçlerinin hava operasyonuyla imha... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T15:13+0300

2022-08-05T15:13+0300

2022-08-05T15:13+0300

dünya

rusya

suriye

abd

operasyon

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1042512640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73e6b68f127c6a2bf436d47f1dd52c62.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Ağustos'ta hava devriyesi sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri birlikleri, Beyaz Çöl'deki sığınaklarda saklanan Liva Şüheda Karyeteyn terör örgütüne üye bir grup militanı tespit ederek vurdu" ifadelerini kullanıldı.Söz konusu grubun Tanf bölgesinde bulunduğunu belirten bakanlık, militanların ABD özel harekat kuvvetleri tarafından teçhiz edildiğini ve eğitildiğini vurguladı.Savunma Bakanlığı, çölde faaliyet yürüten Liva Şüheda Karyeteyn militanlarının sivil halka ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar gerçekleştirdiğini de bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/abdnin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etmesi-halinde-diplomatik-iliskiler-kesilebilir-1059414182.html

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, suriye, abd, operasyon, rusya savunma bakanlığı