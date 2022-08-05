https://tr.sputniknews.com/20220805/rusya-suriyede-abdnin-egittigi-liva-suheda-karyeteyn-militanlari-olduruldu-1059549312.html
Rusya: Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn militanları öldürüldü
Rusya: Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn militanları öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn terör örgütüne üye bir grup militanın Rus güçlerinin hava operasyonuyla imha... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T15:13+0300
2022-08-05T15:13+0300
2022-08-05T15:13+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Ağustos'ta hava devriyesi sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri birlikleri, Beyaz Çöl'deki sığınaklarda saklanan Liva Şüheda Karyeteyn terör örgütüne üye bir grup militanı tespit ederek vurdu" ifadelerini kullanıldı.Söz konusu grubun Tanf bölgesinde bulunduğunu belirten bakanlık, militanların ABD özel harekat kuvvetleri tarafından teçhiz edildiğini ve eğitildiğini vurguladı.Savunma Bakanlığı, çölde faaliyet yürüten Liva Şüheda Karyeteyn militanlarının sivil halka ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar gerçekleştirdiğini de bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/abdnin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etmesi-halinde-diplomatik-iliskiler-kesilebilir-1059414182.html
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Rusya: Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn militanları öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de ABD'nin eğittiği Liva Şüheda Karyeteyn terör örgütüne üye bir grup militanın Rus güçlerinin hava operasyonuyla imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Ağustos'ta hava devriyesi sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri birlikleri, Beyaz Çöl'deki sığınaklarda saklanan Liva Şüheda Karyeteyn terör örgütüne üye bir grup militanı tespit ederek vurdu" ifadelerini kullanıldı.
Söz konusu grubun Tanf bölgesinde bulunduğunu belirten bakanlık, militanların ABD özel harekat kuvvetleri tarafından teçhiz edildiğini ve eğitildiğini vurguladı.
Savunma Bakanlığı, çölde faaliyet yürüten Liva Şüheda Karyeteyn militanlarının sivil halka ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar gerçekleştirdiğini de bildirdi.