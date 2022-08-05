https://tr.sputniknews.com/20220805/rusya-tarim-bakanligi-mevcut-tarim-sezonunda-tahil-ihracat-planini-gozden-gecirebiliriz-1059550299.html

Rusya Tarım Bakanlığı: Mevcut tarım sezonunda tahıl ihracat planını gözden geçirebiliriz

Rusya Tarım Bakanlığı: Mevcut tarım sezonunda tahıl ihracat planını gözden geçirebiliriz

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, temmuz-haziran sezonunda tahıl ihracatı planlarını revize edebileceklerini ve bu yıl için planlanan 130 milyon ton tahılın... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T15:30+0300

2022-08-05T15:30+0300

2022-08-05T15:30+0300

ekonomi

rusya tarım bakanlığı

tarım

tahıl

ihracat

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Başkurtistan Tarım Bakanlığı’nın toplantısında konuşan Patruşev, toplanan tahıl hacminin geçen yıla göre daha düşük olduğunu ve bazı bölgelerdeki yağışların hasatları geciktirdiğini kaydetti.Patruşev, “Bütün bunlar birlikte ele alındığında, 130 milyon tonluk bir tahıl hasadına ulaşmada riskler olduğunu görülüyor. Elbette kendi pazarımızın ihtiyaçlarını tam olarak sağlayacağız, bununla ilgili hiçbir sorun olmayacak. Ancak planlanan hacimlere ulaşılamazsa, 50 milyon tonluk ihracat planlarını gözden geçirmemiz gerekecek. Ve bunun dünya tahıl piyasası üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir” dedi.Patruşev, şu anda tüm federal bölgelerde hasat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, alanın yüzde 27’sinin hasat edildiğini ve 55 milyon ton tahıl toplandığını, verimin çok kötü olmadığını ancak, geçen yıla göre gözle görülür bir azalma olduğunu belirterek, “Birincisi, birçok bölgede soğuk bahar nedeniyle çiftçiler hasada çok geç başladı. İkincisi, bazı bölgelerde yağmur, yüksek nem ve rüzgar nedeniyle çalışmalar zor kuşullarda sürdürülüyor. Buna ek olarak, tarım makineleri üzerindeki yük önemli ölçüde arttı ve yabancı makineler için ihtiyaç duyulan parçaların tedarikinde zorluklar var” diye konuştu.ABD ve Avrupa'daki kuraklık, Avustralya'daki seller ve Hindistan'daki kötü hava koşullarının küresel buğday tedarikini azaltacağına dikkat çeken Patruşev, iklimsel anomallikler nedeniyle başta ABD olmak üzere Kuzey Amerika’da buğday kalitesinin düşmesinin beklendiğini, tüm bunların lojistik kısıtlamalarla birlikte mevcut tarım yılında küresel gıda güvenliği açısından ciddi risklere yol açabileceğini kaydetti.

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rusya tarım bakanlığı, tarım, tahıl, ihracat