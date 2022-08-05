https://tr.sputniknews.com/20220805/rusyanin-bm-heyeti-rus-nukleer-kuvvetlerinin-yuksek-alarm-durumuna-gectigi-iddialari-dogru-degil-1059564581.html
Rusya’nın BM heyeti: Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarm durumuna geçtiği iddiaları doğru değil
Rusya’nın BM heyeti: Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarm durumuna geçtiği iddiaları doğru değil
Rus diplomat Andrey Belousov, Ukrayna'da nükleer silah kullanımının Rus nükleer doktrini çerçevesinde imkansız olduğunu belirtti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T21:57+0300
2022-08-05T21:57+0300
2022-08-05T21:57+0300
ukrayna krizi
rusya
andrey belousov
nükleer
ukrayna
açıklama
bm
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Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması X Konferansı'nda konuşan Rusya’nın BM Genel Kurulu’ndaki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yaparak, Ukrayna'da nükleer silah kullanımının Rus nükleer doktrini çerçevesinde imkansız olduğunu söyledi.Belousov, “Rusya'nın Ukrayna'da ve Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğu iddialarının tutarsızlığına ve asılsızlığına daha önce de işaret etmiştik” dedi.Rus diplomat, teorik olarak Rusya’nın varlığını tehdit eden kitle imha silahları veya konvansiyonel silahların kullanımına yanıt olarak nükleer silahların kullanılmasının mümkün olduğuna vurgu yaparak, “Bu senaryoların hiçbiri Ukrayna'daki durum için geçerli değil” diye konuştu.Balousov ayrıca, Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220803/rusya-abd-ukraynanin-yelenovka-saldirilarini-mesrulastirmaya-calisiyor-1059467840.html
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rusya, andrey belousov, nükleer, ukrayna, açıklama, bm, birleşmiş milletler (bm)
Rusya’nın BM heyeti: Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarm durumuna geçtiği iddiaları doğru değil
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Rus diplomat Andrey Belousov, Ukrayna'da nükleer silah kullanımının Rus nükleer doktrini çerçevesinde imkansız olduğunu belirtti.
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması X Konferansı'nda konuşan Rusya’nın BM Genel Kurulu’ndaki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yaparak, Ukrayna'da nükleer silah kullanımının Rus nükleer doktrini çerçevesinde imkansız olduğunu söyledi.
Belousov, “Rusya'nın Ukrayna'da ve Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğu iddialarının tutarsızlığına ve asılsızlığına daha önce de işaret etmiştik” dedi.
Rus diplomat, teorik olarak Rusya’nın varlığını tehdit eden kitle imha silahları veya konvansiyonel silahların kullanımına yanıt olarak nükleer silahların kullanılmasının mümkün olduğuna vurgu yaparak, “Bu senaryoların hiçbiri Ukrayna'daki durum için geçerli değil” diye konuştu.
Balousov ayrıca, Rus nükleer kuvvetlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.