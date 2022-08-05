https://tr.sputniknews.com/20220805/sabah-yazari-donat-hincal-ulucun-saglik-durumunu-paylasti-cok-sukur-goz-kirpti-1059537346.html
Sabah yazarı Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumunu paylaştı: Çok şükür, göz kırptı
Sabah yazarı Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumunu paylaştı: Çok şükür, göz kırptı
Sabah yazarı Yavuz Donat, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen köşe komşusu Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin olarak son bilgileri... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T11:34+0300
2022-08-05T11:34+0300
2022-08-05T11:34+0300
türkiye
hıncal uluç
sabah
entübe
yoğun bakım
yazar
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Donat, Uluç'un gözünü açtığını, sonra yeniden uyduğunu söylerken, bu ay içinde evine dönmesinin beklendiğini belirtti.Donat, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220710/hincal-uluc-entube-edildi-1058552423.html
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hıncal uluç, sabah, entübe, yoğun bakım, yazar
Sabah yazarı Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumunu paylaştı: Çok şükür, göz kırptı
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Sabah yazarı Yavuz Donat, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen köşe komşusu Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin olarak son bilgileri paylaştı.
Donat, Uluç'un gözünü açtığını, sonra yeniden uyduğunu söylerken, bu ay içinde evine dönmesinin beklendiğini belirtti.
Donat, bugünkü yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Oh!.. Çok şükür... Hıncal göz kırptı. Beyin kusursuz çalışıyor... Kalp sağlam... Akciğer öyle... Böbrek de. Uzun süre uykudaydı... Geçen ay, "Makinenin fişi çekildi" ve uyandırma sürecine girildi... 20 Temmuz'da. Doktorlar... Bir an önce uyanması için, "tıbbi müdahalede" bulunmadılar. "Kendiliğinden uyanmasını" uygun gördüler. Önceki gün... 3 Ağustos Çarşamba... Hıncal ilk kez gözünü açtı... Sonra yine uykuya daldı. Dün... 4 Ağustos Perşembe... Gözünü açıp kapatmaya... Kırpıştırmaya başladı... Sonra yine uyku. Ağabeyi Öcal Uluç, sevinçten uçuyor... Hıncal'ın bu ay içinde evine dönmesi bekleniyor."