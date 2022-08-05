Sabah yazarı Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumunu paylaştı: Çok şükür, göz kırptı

"Oh!.. Çok şükür... Hıncal göz kırptı. Beyin kusursuz çalışıyor... Kalp sağlam... Akciğer öyle... Böbrek de. Uzun süre uykudaydı... Geçen ay, "Makinenin fişi çekildi" ve uyandırma sürecine girildi... 20 Temmuz'da. Doktorlar... Bir an önce uyanması için, "tıbbi müdahalede" bulunmadılar. "Kendiliğinden uyanmasını" uygun gördüler. Önceki gün... 3 Ağustos Çarşamba... Hıncal ilk kez gözünü açtı... Sonra yine uykuya daldı. Dün... 4 Ağustos Perşembe... Gözünü açıp kapatmaya... Kırpıştırmaya başladı... Sonra yine uyku. Ağabeyi Öcal Uluç, sevinçten uçuyor... Hıncal'ın bu ay içinde evine dönmesi bekleniyor."