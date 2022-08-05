https://tr.sputniknews.com/20220805/sarigul-gelin-bir-af-cikaralim-adi-da-toplumsal-baris-affi-olsun-1059525649.html
Mustafa Sarıgül: Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun
Mustafa Sarıgül: Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun
Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun"... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T00:19+0300
2022-08-05T00:19+0300
2022-08-05T00:27+0300
mustafa sarıgül
politika
genel af
masa
6'lı masa
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi'ndeki Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle bir araya geldi.Çorlu Kapalı Cezaevi önünde daha önce yaptığı af çağrısını yineleyen Mustafa Sarıgül, “Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Birincisi toplum gergin, huzursuz, mutsuz, yüzler gülmüyor. Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. İkincisi cezaevlerinin 270 bin kapasitesi var. 320 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Ayrıca adli bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor” dedi. Bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunduğunu aktaran Sarıgül, “Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi, manevi, psikolojik destek verelim. Onlara sahip çıkalım. Çorlu Cezaevi önünden Türkiye’min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Haksızlığa uğramışlar için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet” diye konuştu.'Erken kurulan masaların faydası olmaz'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, şunları söyledi:
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mustafa sarıgül, genel af, masa, 6'lı masa
Mustafa Sarıgül: Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun
00:19 05.08.2022 (güncellendi: 00:27 05.08.2022) Abone ol
Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi'ndeki Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle bir araya geldi.
Çorlu Kapalı Cezaevi önünde daha önce yaptığı af çağrısını yineleyen Mustafa Sarıgül, “Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Birincisi toplum gergin, huzursuz, mutsuz, yüzler gülmüyor. Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. İkincisi cezaevlerinin 270 bin kapasitesi var. 320 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Ayrıca adli bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor” dedi.
Bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunduğunu aktaran Sarıgül, “Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi, manevi, psikolojik destek verelim. Onlara sahip çıkalım. Çorlu Cezaevi önünden Türkiye’min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Haksızlığa uğramışlar için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet” diye konuştu.
'Erken kurulan masaların faydası olmaz'
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, şunları söyledi:
"Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler etrafında olmalı, prensipler etrafında olmalı. Kim nereye seçilecek? Ne zaman seçilecek? Nasıl seçilecek? Türkiye Değişim Partisi olarak bizim tarzımız olan bir anlayış değildir. Biz özellikle Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet'imizin değerlerini nasıl geliştirip güçlendireceğiz? Anayasanın ilk 4 maddesi kesinlikle değiştirilemez. Ulusal birlikten asla ayrılmayız. İnançlara saygılı, laiklikten ödün vermeyiz. Atatürk milliyetçiliği bizim için baş tacıdır. 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye' diyen bir siyasi partiyiz. O nedenle siyasi partiler arasında bu sistemde iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru buluyorum ama siyaset diplomasi gerekir. Bu tip konuşmaların daha çok diplomatik olarak yapılması ama sahaya çıkılacağı zaman da artık takımla çıkmak gerekiyor. 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım' demekle olmuyor.
Türkiye'yi yönetmek, ülkeyi yönetmek tek kişilik bir oyun değil. Başarı 3 şeyden geçiyor; lider, kadro ve proje. Lider alem-i cihan olsa tek başına bir şey yapamaz. İyi bir kadro kurması lazım. O kadronun da inşallah ülkemize iyi projeler üretmesi lazım. O nedenle bundan sonra çıkacak olan cumhurbaşkanı adayı, adayları mutlaka kadrolarla çıkması lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargıdan yana olan bir siyasi partiyiz ve biz bakanların dışarıdan atanması fikrini doğru bulmayız. Bakanlarımız mutlaka Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarını bilen ve mutlaka teşkilatlardan gelen arkadaşlardan olması gerekir. Çok arzu ederiz ki, benim bakanım seçildikten sonra Türkiye Değişim Partisi rozetini çıkaracak. Artık devletimizin bakanı olacak. Benim bakanım herhangi biriyle gittiği zaman oradaki bütün siyasi partileri ziyaret edecek ve bütün siyasi partileri kucaklayacak. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, siyasetin yapılış şeklini değiştirmek için, siyasetin dilini değiştirmek için, meydanlarda kötülemek, karalamak için değil, Allah'ım izin verirse çare bulmak için yollardayız."