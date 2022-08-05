https://tr.sputniknews.com/20220805/sarigul-gelin-bir-af-cikaralim-adi-da-toplumsal-baris-affi-olsun-1059525649.html

Mustafa Sarıgül: Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun

Mustafa Sarıgül: Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun

Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun"... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

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mustafa sarıgül

politika

genel af

masa

6'lı masa

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi'ndeki Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle bir araya geldi.Çorlu Kapalı Cezaevi önünde daha önce yaptığı af çağrısını yineleyen Mustafa Sarıgül, “Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Birincisi toplum gergin, huzursuz, mutsuz, yüzler gülmüyor. Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç var. Siyasi partiler olarak bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. İkincisi cezaevlerinin 270 bin kapasitesi var. 320 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Ayrıca adli bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor” dedi. Bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunduğunu aktaran Sarıgül, “Gelin, bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış' affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi, manevi, psikolojik destek verelim. Onlara sahip çıkalım. Çorlu Cezaevi önünden Türkiye’min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Haksızlığa uğramışlar için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet” diye konuştu.'Erken kurulan masaların faydası olmaz'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, şunları söyledi:

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mustafa sarıgül, genel af, masa, 6'lı masa