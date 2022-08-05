https://tr.sputniknews.com/20220805/sigortasiz-calistirilan-isci-sigorta-isteyince-bardakli-saldiriya-ugradi-1059531443.html

Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince bardaklı saldırıya uğradı

Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince bardaklı saldırıya uğradı

Bağcılar’da, çalıştığı iş yerinde sigortasının yapılmasını isteyen genci, iddiaya göre patron ve çalışanlar gözüne cam bardak fırlatarak yaraladı. Saldırı... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T04:59+0300

2022-08-05T04:59+0300

2022-08-05T04:59+0300

türkiye

işçi

sigorta

patron

saldırı

istanbul

bağcılar

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Olay, Bağcılar Güneşli’de geçen cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre; tekstil baskısı yapan bir firmada çalışmaya başlayan Selçuk Şimşek, sigortasının yapılmasını istedi. 3 ay boyunca Şimşek, yönetime sigortasının yapılması için talebini iletti, ancak 3 ay boyunca oyalandı. Sigortasının yapılmadığını fark eden Şimşek, önce işten ayrıldı; ardından içerde kalan parasını almak istedi. Ancak Şimşek, ofiste patron ve muhasebecinin saldırısına uğradı. Saldırıda, muhasebecinin Şimşek’in gözüne cam su bardağını fırlattığı ileri sürüldü. Bunun üzerine ağır yaralanan Şimşek hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan işçi, 4 saat ameliyatta kaldı. Ameliyatın ardından Şimşek'in gözünde görme kaybı oluşurken, 6 ila 8 ay içinde ancak iyileşebileceği belirtildi. Bunun üzerine Şimşek, Küçükçekmece Adliyesine giderek savcılığa ve daha sonra SGK’ya iş yeri sahibi ile iş yeri hakkında suç duyurusunda bulundu.22 yaşındaki Selçuk Şimşek, “Çalıştığım şirkette 3 aylık bir çalışma sürecim oldu. İşe girdiğimde sigortamın yapılacağını söylediler sürekli beni böyle oyaladılar. Beni oyaladıklarını görünce benim sigortamı yapmayacaklarını anladım ve E-devlet üzerinden de baktığımda sigortam gözükmüyordu. Ben de işten çıkıp, başka işe girdim. Ondan sonra içerde kalan paramı istemeye gittim. O sırada patron küfürlü ve tehditvari konuştu. Küfrün şiddeti artınca karşılıklı bir tartışma yaşandı. Muhasebeci de benim paramı vermeyeceğini söyledi, ‘Seni Allah’ına kavuşturacağım’ dedi. Ben de sinirlenip elimi masaya vurdum. Sonra patron ve diğerleri beni tuttu, muhasebeci de masanın üzerinde bulunan su bardağını yüzüme fırlattı” ifadelerini kullandı.Gözünde 6 aya kadar görme kaybı olacağını anlatan işçi, “Gözümde patlayan cam, gözümün ameliyat olmasına sebep oldu. Bir tanesi hayati önem taşıyordu. Ayrıca 6 ila 8 ay arasında bir iyileşme süreci olduğu için gözün net bir şekilde görme veya görmeme şeyi yok. Doktorlar da net bir şey söylemiyor. Ben hakkımı talep ediyorum. Hem savcılığa hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şikayette bulundum. Olaydan sonra polisler geldi, beni ambulansla İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdılar. Şu an dikişlerden dolayı göz kapaklarımı açamıyorum. Açtığım zaman da net bir görüntü yok, bulanık görüyorum” diye konuştu.Selçuk Şimşek'in babası Servet Şimşek ise, “Ben o gün evde değildim. Kızım beni aradı, Selçuk’un ufak bir kaza geçirdiğini söyledi. Hastaneye gittiğimde ameliyata almışlardı. 6-7 gün geçti karşı taraftan kimse bizimle irtibata geçmedi. Onlardan şikayetçi olduk, peşini bırakmayacağız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/turkiyede-sigortali-sayisi-bir-yilda-767-bin-kisi-artti-1058626354.html

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işçi, sigorta, patron, saldırı, istanbul, bağcılar