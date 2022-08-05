https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html

Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T04:03+0300

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türkiye

orman

orman yangını

balıkesir

susurluk

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Balıkesir Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220804/balikesirde-cikan-orman-yanginina-karadan-ve-havadan-mudahale-ediliyor-1059514889.html

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orman, orman yangını, balıkesir, susurluk