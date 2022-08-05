https://tr.sputniknews.com/20220805/susurluktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059531036.html
Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T04:03+0300
2022-08-05T04:03+0300
2022-08-05T04:03+0300
türkiye
orman
orman yangını
balıkesir
susurluk
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Balıkesir Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220804/balikesirde-cikan-orman-yanginina-karadan-ve-havadan-mudahale-ediliyor-1059514889.html
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orman, orman yangını, balıkesir, susurluk
Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Balıkesir Susurluk'ta Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.